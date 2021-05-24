“2021年广东省暨东莞市职业教育活动周”启幕

职业教育是培养技术技能人才的重要基础，在教育体系中的作用不可替代，在“中国制造”走向世界的高质量发展之路上更是举足轻重。

职业教育是培养技术技能人才的重要基础，在教育体系中的作用不可替代，在“中国制造”走向世界的高质量发展之路上更是举足轻重。

为了让社会大众了解职业教育、体验职业教育、理解职业教育从而支持和参与职业教育，2015年4月，国务院批复同意自2015年起，每年5月的第二周定为职业教育活动周，至今已成功举办六届。

2021年广东省暨东莞市职业教育活动周即将于5月24日启动，东莞将围绕“技能：让生活更美好”主题开展包括东莞职业教育微发布会、全市职业院校办学成果展示、全市职业院校技能竞赛在内的一系列丰富活动。

5月24日上午，2021年广东省暨东莞市职业教育活动周启动仪式将在东莞市体育中心举行，届时现场将同步推出广东省职业教育创新改革发展成就展和东莞市职业教育成果展示。南方+客户端将对当天活动进行全程视频直播。

此外，5月24—26日，全市职业院校办学成果展示将在东莞市体育中心举行。

今年东莞共有25所职业院校参展，现场各校将通过视频、展板、学生现场展示等形式，呈现学校的办学品牌、育人理念、专业建设、特色及成果、校企合作以及优秀毕业生的事迹和成功路径等。部分学校还精心策划了“名师高徒”技能展示、学生作品义卖等活动。

办学成果展示还将划出专门区域，由各职业院校利用专业技术技能为市民群众提供健康护理、生活服务、家电维修保养、汽车使用与保养知识推广、美容美发、传统工艺、职业礼仪、环境保护、进城务工常识普及等服务。

值得一提的是，各职业院校在活动周期间将组织学生到学校附近社区开展一场便民服务志愿活动；并根据学校具体情况确定校园开放日，通过现场教学展示、学生技能展示、学生社团活动等形式充分展示学校的办学情况，让学生及家长深入了解。

【活动预告】

一、2021年广东省暨东莞市职业教育活动周启动仪式

时间：2021年5月24日上午9:30

地点：东莞市体育中心

内容：举行2021年广东省暨东莞市职业教育活动周启动仪式、校企合作现场签约仪式、“名师高徒”学生技能现场演示。

二、东莞职业教育微发布会

时间：2021年5月24日上午11:10

地点：东莞会展酒店

内容：以“打造湾区职业教育产教融合新高地”为主题，总结“十三五”职业教育发展成果，介绍“十四五”打造湾区职业教育产教融合新高地的重要举措，宣传职业教育方针、政策，阐述职业教育政策红利。

三、全市职业院校办学成果展示

时间：2021年5月24日-5月26日

地点：东莞市体育中心

内容：围绕活动周主题，各职业院校分别设置展位，展示学校的办学条件、办学水平、办学成果等。

四、全市职业院校技能竞赛

时间：2021年5月25日启动

地点：东莞理工学校

内容：举行网络搭建与应用、智能家居安装与维护和智能楼宇管理等三项技能竞赛。