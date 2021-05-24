高考后留学，语言考试是道坎？别着急，雅思助力你科学备考

学生们在逐梦国外象牙塔的道路上，语言成绩更是必不可少的。而出国语言类考试中，雅思考试也备受大家关注。

当下，无论在学习、生活中，还是步入职场，英语都是越来越重要的一项技能。学生们在逐梦国外象牙塔的道路上，语言成绩更是必不可少的。而出国语言类考试中，雅思考试也备受大家关注。

有数据显示，全球有超过1万所机构认可雅思考试。所有的英国院校和签证及移民局都认可雅思成绩，“双保险”在身，毫无后顾之忧。知名学府如英国的牛津大学、剑桥大学，均认可雅思作为官方语言类考试。可见雅思考试在全球的影响力颇为广阔。

机考+笔考并行

2018年，英国文化教育协会正式推出雅思机考，与纸笔考试并行，考生可自由选择适合自己的考试模式。目前中国大陆地区建设有19个机考中心覆盖15个城市，且数量在不断增长 。今后，英国文化教育协会将加快机考考点建设的步伐，到2022年实现全国覆盖。 值得一提的是，雅思口语考试“人人对话”的形式让考生可以和考官直接互动，充分展现出考生的英语语言水平, 这种口语交流模式对中国留学生今后的学习、生活有着重大帮助。2020年3月起，在“真人考官现场对话“口语考试的基础上，雅思机考模式又引入了视频通话口语考试，由一名专业雅思口语考官以视频通话形式与考生进行实时、双向的交流互动，高度还原真实生活中的沟通场景，有效检测考生在自然交流状态下的真实英语水平。在考试内容、评分标准、考试时长、难度等级、考试题型和安全设置等方面与现场对话口语考试保持完全一致，并采取同样严格的考生身份验证标准。

词汇精简实用

雅思不会要求考生使用尖酸晦涩的学科单词，或者过于难懂的语法结构，高中毕业生只要再稍加训练，就可以应对写作、口语部分了，大家通过练习真题逐步积累即可。

雅思是以应用和沟通为本的考试，由于不同难度的单词适合应用在不同的场景下，雅思对这些单词要求的掌握程度也不同。雅思考试并没有对于学生词汇量的硬性要求。

根据语言学习规律和大量烤鸭的经历来看，4000左右的核心词汇量是一道门槛。当然，对于想要冲刺高分的童鞋们，也需要掌握一部分更高级别的单词，对于比较少见的词汇，可能无需掌握所有的释义和用法，只需要能够理解其常见意思即可。我们观察到，很多高分烤鸭词汇量可以达到8000。准备雅思考试的过程中注重帮你真正的做到学有所用，使你提前对国外的生活和学习有充分的了解，比别人更快适应国外生活。

全球化认可度高

目前，雅思已经获得包括英美加澳及欧洲、东南亚等新兴留学目的地在内的140多个国家和地区，超过10,000所教育机构、雇主单位、专业协会和政府部门的认可。加入雅思备考行列，用一个雅思成绩就可以同时申请世界各地的院校啦。

高考生可迅速上手

参加过高考的学生更加习惯用纸笔方式答题，同时在考试时周围的环境也是绝对安静的，而雅思的纸笔模式也恰恰符合了大家的书写阅读习惯。另外广受考生欢迎的雅思机考模式也为大家带来了更多便利：随时报考、考后3天快速出分。

高考英语和雅思基本上算无缝对接，各位经历了高考洗礼的童鞋们，是可以适应雅思考试的形式的。

高效备考看这里

也有一些同学是在高考后才开始备考，这个时间段非常紧迫，雅思主办方为大家准备了各种免费的权威备考资源，赶快收藏吧！

目前，由南方网、南方+主办，英国文化教育协会协办，南方网教育频道承办的“2021英国高校网上教育展”已启动。雅思也在本次线上展亮相，为方便广大网友了解此次教育展详情，特开放网上展示平台供大家查看。

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