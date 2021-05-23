华师获批全国首个开办人工智能本科专业的中外合作办学机构

阿伯丁学院2021年正式开始招生，共招生200人；其中人工智能专业60人，软件工程专业80人，信息管理与信息系统专业60人。

日前，教育部发文同意设立华南师范大学与英国阿伯丁大学合作共建非独立法人中外合作办学机构——华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院。阿伯丁学院2021年正式开始招生，共招生200人；其中人工智能专业60人，软件工程专业80人，信息管理与信息系统专业60人。

学校负责人告诉记者，此次该校获批中外合作办学机构，实现了三个“零”的突破。阿伯丁学院是我国首个开办人工智能本科专业的中外合作办学机构，是该校首个中外合作办学机构，也是佛山市首个中外合作办学机构。

据介绍，学校设立阿伯丁学院是服务和助力国家人工智能和大数据发展战略、粤港澳大湾区建设发展战略、广东省“一核一带一区”发展战略、佛山市产业数字化转型、学校世界一流学科和高水平大学建设的重要举措。

阿伯丁学院致力于培养具有深挚家国情怀、宽广国际视野、深厚数理基础、卓越专业能力的人工智能、大数据等战略性新兴产业领域高端研发型人才；学院开设3个本科专业，分别是人工智能本科专业（英方对应专业：人工智能）、软件工程本科专业（英方对应专业：计算科学）、信息管理与信息系统本科专业（英方对应专业：商务管理与信息系统）；积极引进外方优质的教育资源、先进的培养模式、教学方式和质量保障体系，强化专业教学的前沿性、知识的学科交叉性；学院采取“双注册”“4+0”“双学位”培养模式。