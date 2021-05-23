华工乡村振兴与发展研究院粤西分院在高州揭幕

茂名市“碳中和新乡村”高州首批农房屋顶分布式光伏示范项目也在当天正式并网。

为更好促进“校-地-企”多方联动、全面推进乡村振兴，华南理工大学乡村振兴与发展研究院粤西分院（以下简称“华工乡村振兴粤西分院”），近日在茂名市高州分界镇落地，并于2021年5月20日上午举办揭牌活动，茂名市“碳中和新乡村”高州首批农房屋顶分布式光伏示范项目也在当天正式并网。

据悉，华工乡村振兴研究院粤西分院设于高州市分界镇，聚焦以茂名市为示范的粤西地区实施乡村振兴战略的本土需求和前沿方向，以“系统性规划设计+政策标准研究”为龙头，开展乡村振兴与发展的多学科协作研究和应用实践，促进乡村环境品质、生产生活质量、经济社会发展水平以及乡村品牌价值的整体提升。

“在‘校-地-企’多方合力作用下，以茂名为起点的粤西地区乡村振兴协同创新平台正逐步完善，并以此为载体开展落地合作。”华工乡村振兴研究院院长叶红表示。

农房改造型光伏阳光亭是茂名推进“碳中和新乡村”建设的先行项目。示范样板矗立在研究院粤西分院大院入口，由4条立柱支撑起一个“人”字形的屋顶，屋顶两侧斜面为光伏板，面积约50平方米。同时，化州市新安镇新塘村太平塘的第一批7个示范性光伏阳光亭也在如火如荼建设中。

“乡村的美，是既有精神价值，又有经济价值的。”华工乡村振兴研究院院长叶红指出，通过农房改造型光伏屋顶的实施技术与模式，让人们看到了广东巨量的存量农房屋顶空间的价值。

作为“碳中和新乡村”建设项目之一的高州市光伏示范项目并网仪式于5月20日当天在华南理工大学乡村振兴发展研究院粤西分院举行。华南理工大学、高州市人民政府、华能新能源公司及相关合作单位代表共同按下并网按钮，见证并网仪式。

链接：2021年3月26日，华南理工大学、茂名市人民政府和中国华能共同签署了共建“碳中和新乡村”的一系列项目战略合作协议。2021年4月6日，广东省农业农村厅授予茂名市 “省级碳中和新乡村示范市”。