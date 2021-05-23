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深圳中学入选首批“清华拔尖创新人才培养基地”

2021-05-23 08:59 来源：南方日报
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　　5月20日下午，“清华大学基础学科拔尖创新人才大学中学衔接培养基地”授牌仪式在深圳中学新校区举行，深圳中学入选首批“清华拔尖创新人才培养基地”。

　　授牌仪式上，清华大学广东省招生组组长钟海旺向深圳中学校长朱华伟授予“清华大学基础学科拔尖创新人才大学中学衔接培养基地”牌匾。

　　钟海旺说，深圳中学是清华大学在广东重要的生源基地。过去五年里，深圳中学为清华大学输送了多名优秀拔尖创新人才，单是2020年，就有17名深中学子入读清华大学。此外，就读于清华大学的深中学子，也一直保持深中人的精神，在清华大学获得了多项荣誉。

　　“成立‘清华大学基础学科拔尖创新人才大学中学衔接培养基地’，是基于对科学知识和优秀人才的需要。”钟海旺说，希望通过拔尖创新人才培养基地，清华大学能与中学建立一个综合素质的档案系统，以此考察学生的创新能力和意识，从而挑选更多优秀的、适合国家事业发展的人才。“未来，清华大学将会结合深圳中学学科竞赛的特点，与深圳中学展开进一步的合作。”

　　深圳中学在2017年提出“建设中国特色世界一流高中”的办学定位，致力于“培养具有中华底蕴和国际视野的拔尖创新人才”。围绕拔尖创新人才的培养，学校坚持营造优良的育人环境，与清华大学展开了多次合作。

　　朱华伟说，学校成为“清华大学基础学科拔尖创新人才大学中学衔接培养基地”，将与清华再度携手，加快培养基础学科拔尖创新人才。未来深中将与清华大学一道，在初高中阶段积极探索培养拔尖创新人才的机制和模式，建构一个符合人才成长规律并与高等教育接轨的完整教育链，不断将拔尖创新人才的早期培养推向新的高度。

　　【记者】马立敏

编辑： 罗予岐

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