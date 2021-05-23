新增高中学位5000多个！今年惠州普通高中录取率将超50%

“各学校要迅速组织本校师生、家长开展中考志愿填报工作培训会，准确传达落实惠州市2021年高中阶段招生录取工作政策。”

“各学校要迅速组织本校师生、家长开展中考志愿填报工作培训会，准确传达落实惠州市2021年高中阶段招生录取工作政策。”5月20日，惠州2021年中考志愿填报工作开启。日前，惠州市教育局专门举办中考志愿填报培训会。做好教育政策的宣传和解读工作、提升群众的知晓率是该局“我为群众办实事”清单中的一项重要工作。

党史学习教育全面开展以来，惠州市委教育工委、惠州市教育局聚焦解决群众关注的“急难愁盼怨”问题，经过座谈调研、认真梳理，确定39件“我为群众办实事”清单，涵盖义务教育学位供给、校内校外学生托管服务、办实事育新人等众多民生热点问题，各项工作正全力推进，不少项目已取得初步成效。

今年惠州普通高中录取率将超过50%

为做好2021年中考志愿填报工作，5月13日下午，惠州举办中考志愿填报培训会。各县（区）中考招生录取工作负责人、全市各初中学校教务工作负责人、初三年级长、市教育局相关科室负责人近500人参加会议。惠州市教育局相关业务科室对2021年高中阶段招生录取政策、规则、填报志愿办法进行解读。市教育局党组书记、局长袁清山到会，就准确掌握招生录取政策、做好志愿填报指导工作、严肃招生工作纪律等提出具体要求。

此前，“五一”小长假结束不久，2021年惠州普通高中招生计划和相关政策即全面对外发布，南方日报、南方+“惠州教育频道”、《惠州日报》等媒体的多形式报道引发家长的关注和刷屏。

惠州今年普通高中的志愿填报时间是5月20—27日，为及时做好教育政策的宣传和解读工作，以提升群众对教育工作的知晓率和满意度为目标，惠州市教育局在统筹使用好官网、公众号和“惠家教”等平台的基础上，加强与驻惠主流媒体对接，加大对包括招生政策在内等涉及群众切身利益的政策宣传和解读工作，引导群众关心教育和理解教育，不断营造全社会支持教育创新发展的良好氛围。

同时，为帮助考生顺利填报志愿专门编印了《报考指南》，通过学校免费发给考生，方便考生认真学习、准确填报。“我们领到了《报考指南》，已组织老师、家长和考生认真研读政策，在理解好政策的基础上做好今年的志愿填报工作。”惠州市综合高级中学校务委员赵之华介绍，今年惠州的招生政策稍有不同，市教育局的相关政策发布和培训有助于各校准确掌握政策变化。

学位问题也一直备受家长关注。为了缓解2021年普通高中学位紧张压力，惠州市教育局在充分摸底的基础上，加强市级统筹，采取扩大现有学校办学规模、扩大班额至54人等措施增加学位供给，同时，新建惠阳叶挺中学（高中部）、博罗县京师荟成学校、华中师范大学附属惠州实验学校，于2021年秋季学期招录高一新生。这些举措实现新增普通高中学位5000个，让惠州2021年普通高中录取率超过50%。为了增加义务教育阶段的学位供给，惠州市教育局在3月底前对全市义务教育学校班额完成统计，建立联席会议制度，多部门共同推进消除大班额工作，确立通过严格“控增量”，做好“减存量”，力争到年底全市大班额控制在1%以下。2021年，惠州可完工新建、改扩建公办义务教育学校23所，新增公办学位超过2万个。

5个县区91所学校试点校内午餐午休服务

2021年春季新学期里，惠州南坛小学鼎峰分校的孩子们中午可以选择在学校吃饭、午休了。自愿报名参加的同学在老师的组织下，有序排队领餐。两荤一素一汤，菜式丰富，色香味俱全的午餐深得学生的喜爱。午餐结束还安排了半小时左右的休闲活动，如阅读、玩小游戏等，“让他们有消化的时间，而不是吃饱马上就躺下睡觉”。到了12时30分，各寝室负责的老师开始组织学生进入寝室午休，睡到14时起床。

目前，包括尝到“头啖汤”的惠州南坛小学鼎峰分校在内，惠州已有5个县（区）91所学校试点开展校内午餐午休服务，受到广大家长点赞。

为了满足家长，尤其是双职工家长对于午餐午休服务的实际需求，今年，惠州市教育局出台《关于做好义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》，为义务教育阶段各校开展午餐午休服务提供政策指导；并研究出台《惠州市校外托管机构服务和监管工作指南（试行）》，在全市各中小学校积极推进校内课后服务，规范校外午托管理。同时推动成立惠州市校外托管机构服务协会，引导行业自律。

“警家校”联合保障校门口和校车交通安全

校门口和校车的交通安全问题，家长也特别关心。惠州市教育局按照“全面摸排、找准堵点、一点一策”的原则，会同市公安局交警支队、惠城区教育局等部门，对惠城中心区学校（幼儿园）交通拥堵情况开展调研，共排查校园周边主要堵点14处，并联合交警部门、属地政府、有关学校（幼儿园）等制定治堵方案，落实整治。目前，惠城中心区已完成惠阳高级中学（初中部）和第二小学、惠州一中（高中部）、惠南学校、惠州市机关幼儿园等9处堵点的治理，另有5处正在整治中。各县（区）也正按照市里部署和惠城区的做法制订方案、全面推进。

在深化“警家校”联合、创新交通安全宣传载体方面，惠州也有创举。前不久，惠州市东江职业技术学校和惠州市马相华交通安全公益推广中心签订交通安全志愿服务共建协议。截至5月初，该校已派出志愿服务队伍6批、共120人次，服务范围涵盖市区各交通繁忙路口，成为一道公益风景线。

惠州市教育局还结合系统防范化解道路交通安全工作，联合市公安局下发《关于开展全市校车及学生交通安全整治工作的通知》，在全市开展为期1年的校车及学生交通安全整治工作，完善学校周边交通环境，确保师生出行安全。

爱心驿站引导青少年学子助人为乐

“这里为您准备了温水，希望能润泽您的心田……”粉红色的便利贴简洁暖心。在惠州市机关幼儿园门口，这一温馨设置吸引不少环卫工人前去补水。

“五一”劳动节前，为扎实开展好“我为群众办实事”活动，惠州市教育局组织临街的学校设立“爱心驿站”，服务巡警、环卫工人、快递小哥等有需要的人士。目前，全市180多家幼儿园和中小学积极响应，迅速完成爱心驿站的布置，结合实际张贴有“免费供应温开水”“手机充电”“便捷药箱”“饭食加热”和“洗手间可用”等暖心服务海报，践行“关爱一个人，温暖一座城”，以微小便利温暖关爱有需要的群体。

设置爱心驿站只是第一步，为了深入开展好这个活动，惠州市教育局还通过在各学校组织以“关注社会•关爱他人•助人为乐”为主题的教育活动，用实际行动引导青少年学子关注身边需要关心帮助的人，力所能及地帮助他人。

在推动“我为群众办实事”学用结合方面，惠州教育系统还有很多积极探索。惠州城市职业学院通过开通“的修”维修平台，让设备、电器用品、水电的报修更便利、高效，同时让同学们学有所用，以身边的实践平台提升实践操作技能。自4月中旬上线以来，已为学生社区处理生活设备问题1275单，获得广大学子肯定和赞扬。

地方院校将技术送到企业，服务乡村振兴

在办实事中实现立德树人的目的，也是惠州市教育系统党史学习教育的一大特色。惠州工程职业学院发挥高校优势、送科技下乡，也是通过实事育人的有益尝试。

4月中旬，惠州工程职业学院农村科技师生特派员团队来到惠州象山药王谷种养科技有限公司。通过实地调研，特派员团队发现该企业在罗浮山南药资源收集、濒危南药保存及饲料化研究等方面有较强需求，有针对性提出了坚持科学种养，有效融合智能化、大数据分析等新技术清单，有效助力乡村产业振兴和企业发展。

接下来，惠州工程职业学院还将充分发挥高校的人才与科技优势，将学院的智力、技术和资源有力辐射到需求区域，加强校地合作，助力乡村振兴，通过解决群众“最后一米”问题在实践中育人。

目前，惠州市委教育工委、惠州市教育局已督促指导市直学校全部建立了“我为群众办实事”清单，各项工作都在全力推进。接下来，惠州教育系统将继续紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，立足实际走深走实，努力把更多“想法”变成“成果”。

【记者】谢志清