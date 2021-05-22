定了！广东海洋大学阳江校区今年计划招生720人

广东海洋大学阳江校区位于阳江城郊、目前实际投入11.61亿元的首期建设项目已基本竣工，现处于内部装修的扫尾阶段。

近日南都记者从广东海洋大学获悉，该校阳江校区2021年招生计划近日由省教育厅下达，本硕博三个学位层次同时招生，其中本科生招700人，硕士生及博士生招20人。广东海洋大学阳江校区位于阳江城郊、目前实际投入11.61亿元的首期建设项目已基本竣工，现处于内部装修的扫尾阶段。

5月20日下午，学校举行阳江校区2021年秋季开学倒计时100天动员大会，确保9月如期顺利开学。学校党委书记曹俊明强调，要确保阳江校区高起点、高标准、高要求建设，推动阳江校区成为新时代教育综合改革的试验田，学校内涵发展特色发展的助推器，阳江地方经济社会发展的动力源。

广东海洋大学发展规划处副处长毛琪介绍，阳江校区有“四高”的特点：办学层次高，本硕博同时启动招生，办学层次齐全；学生培养质量高，学科和专业设置都是对接地方经济社会的发展需求，主导应用型人才培养；平台建设层次高，校区内有两个广东省实验室，为尖端科学研究提供有利条件；帮扶水平高，华南理工大学会在师资队伍建设等方面全方位进行帮扶。

据悉，阳江校区首期建成机械与能源工程学院、材料科学与工程学院、计算机科学与工程学院、食品科学与工程学院、商学院5个学院，开设机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、食品科学与工程、会计学、旅游管理、工商管理7个专业，后期将开设50个左右专业，形成以契合区域经济社会发展需求的学科专业为主、多学科专业协调发展的布局结构。

为服务区域产业发展，培养适用人才，阳江校区还打造了海上风电学院、五金刀剪学院、白天鹅商学院、粤西调味品学院等4个独具特色的产业学院。