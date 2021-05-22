广东省中小学《人工智能》地方教材首发

该套教材是全国首套经省级教材审定部门审定通过的中小学人工智能教材，已于2020年3月正式在实验学校开展教材实验教学，在全国范围内具有引领和示范作用。

5月21日，广东省中小学地方教材《人工智能》出版发布会在北京师范大学广州实验学校举行。该套教材是全国首套经省级教材审定部门审定通过的中小学人工智能教材，已于2020年3月正式在实验学校开展教材实验教学，在全国范围内具有引领和示范作用。

21世纪是人工智能的时代，社会高速发展，推进智慧教育是教育现代化建设的必由之路。中小学人工智能课程是落实中小学人工智能教育、培养信息素养和计算思维的主渠道。

2019年5月，广州市入选2019年度全国“智慧教育示范区”，中小学人工智能教育课程化工作成为广州市推动智慧教育示范区课程建设的重大任务和核心工作之一。基于此，广州出版社联合广州市教育研究院，整合各方力量，与人民出版社联合，研发出版了中小学《人工智能》系列教材。

广州出版社相关负责人表示，这一套教材研发编写阵容具有权威性。国家863计划通信主题首届首席专家钟义信担任教材主编，联合参编单位包括北京、武汉、西安、广州、深圳等五大教科院。在教材试验修改阶段，也聘请了多位人工智能领域专家和教育专家对试验反馈问题作优化解决。

同时，教材符合学生认知特点。教材从3年级到8年级，共12册，各册均设人工智能通识、人工智能应用、人工智能编程、智能机器人开发四大板块。从通识原理、到具体应用，再到深度应用和智能社会责任，培养学生在信息意识、技术创新思维、应用实践能力、智能社会责任等方面的素养，其内容难度和广度呈螺旋式上升，符合学生的认知特点。对智能机器人实物图、学生较难理解的原理等问题，也通过手绘图等形式化繁为简。

此外，教材还引入了岭南地标建筑物作为背景及图标，具有浓浓的岭南风格，培养学生热爱家乡意识。在人物设计上，红棉妹、醒目仔、反斗星等颇具岭南特色的卡通人物贯穿全书始终，增加了亲和力。

教材还积极促进“学”与“做”结合。教材选取了当前热门的、比较成熟的，同时贴近学生生活的人工智能技术，如人脸识别、图像识别、语音识别、机器翻译等，鼓励学生“手脑结合”，运用生活经验和所学知识，动手操作解决问题。从而让学生掌握人工智能技术的基本原理，培养产品开发的基本技能。

在活动现场，华南理工大学软件学院教授吴庆耀、华南理工大学自动化科学与工程学院教授余天佑、广州市教育研究院课程教材研究室主任刘金军、武汉市教科院现代教育技术中心主任雷刚，就人工智能技术、人工智能教育的发展及展望展开了深度对话。

相关负责人介绍，广东省中小学《人工智能》地方教材的出版，将促进广东省中小学人工智能课程教育朝更加系统化、科学化、规范化、普惠化的方向发展，为广州市乃至粤港澳大湾区培养更多未来的科技人才。

【记者】马立敏

【实习生】林子欣

【通讯员】杨名宇 杨朋云