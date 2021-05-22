超牛！清华北大到广东10所高中“挂牌”

这些学校将和清华大学、北京大学进一步推动拔尖创新人才发现和培养，促进基础教育与高等教育有机衔接。

近日，北京大学、清华大学相继到广东多所高中“共建”基地。记者梳理发现，广东有5所学校被授牌“清华大学拔尖创新人才大学中学衔接培养基地”（下称“清华大学拔尖创新人才培养基地”），9所学校被授牌“北京大学博雅人才共育基地”。这些学校将和清华大学、北京大学进一步推动拔尖创新人才发现和培养，促进基础教育与高等教育有机衔接。

4所学校获得“双授牌”

广东5所获得“清华大学拔尖创新人才培养基地”授牌的学校包括华南师范大学附属中学（简称“华附”）、深圳中学、广州市第二中学、汕头市潮阳实验学校、中山纪念中学。

广东9所获得“北京大学博雅人才共育基地“授牌的学校包括华附、广东实验中学、深圳中学、中山纪念中学、东莞中学、东莞市东华高级中学、廉江市实验学校、汕头市潮阳实验学校、佛山市南海区石门中学。

获得清华大学拔尖创新人才培养基地、北京大学博雅人才共育基地“双授牌”的有4所学校，包括华南师范大学附属中学、深圳中学、汕头市潮阳实验学校、中山纪念中学。

为什么是这些学校？

不难发现，获得授牌的学校都是广东的名校，为清华、北大输送了不少优秀学生。

过去5年里，深圳中学为清华大学输送了多名优秀拔尖创新人才，单是2020年，就有17名深中学子入读清华大学；汕头市潮阳实验学校自2007年首届高考以来，14届高考共为清华大学输送69名优秀毕业生。这些优秀毕业生到了清华、北大后，也继续保持学习热情，获得了多项荣誉。

同时，这些高中在创新人才的培养上有较好的基础和课程体系。

华附的数学、物理、化学等学科在“自华教育”理念引领下，形成了以学科竞赛、科技创新、高考等多方向、多层次的学科培养体系。华附在国际数学、物理、化学奥林匹克竞赛中共获得金牌17枚、银牌1枚、铜牌1枚，在全国中学中名列前茅。在科技创新比赛和丘成桐科学奖等比赛中，华附学生均取得了优异的成绩。

深圳中学2017年提出“建设中国特色世界一流高中”的办学定位，致力于“培养具有中华底蕴和国际视野的拔尖创新人才”。围绕拔尖创新人才的培养，深圳中学坚持营造优良的育人环境，与清华大学展开了多次合作。今年4月，深圳中学有7名学子获清华大学丘成桐数学英才班与新领军计划认定。

如何共育人才？

中学获得授牌后，将如何和清华、北大开展合作？

清华大学将根据不同学校的不同特点，制定个性化方案进行人才培养的推进。清华大学招生办主任陈启鑫表示，清华大学拔尖创新人才培养基地并非仅仅为了招生，其核心是育才，培养更多拔尖创新人才来为国家发展和民族振兴作出贡献。“学生到了大学后，在具备学术能力的前提下，可以在大二学期开始从事一些有挑战性的课程，这也可能成为学生将来的博士课题。”陈启鑫称，固定的学制被打破，变得更加弹性化，对于全方位的人才培养也提出了更高要求。

启动计划后，清华大学将为中学学生提供志向培养和指导，即帮助学生理清志向与学科知识之间的关系，提高学生对社会和行业变化的认知。同时，通过引导性的小班先修课程或系列讲座等，带来大学资源，培养学生的创新思维和能力。

华附党委书记、校长姚训琪说，华附结合清华大学拔尖创新人才培养基地，将在大学先修实验班基础上设立“强基班”，突出基础学科的支撑引领作用，重点在数学、物理、化学、生物等学科开设大学先修课程。华附将在高一和高二年级各遴选设置一个“强基班”。除了国家必修课程以外，将开设清华大学和北京大学的相关课程，具体方案正与两所高校共同研究制定中。

“未来深中将与清华大学一道，在初高中阶段积极探索培养拔尖创新人才的机制和模式。”深圳中学校长朱华伟说，双方将携手建构一个符合人才成长规律并与高等教育接轨的完整教育链，不断将拔尖创新人才的早期培养推向新的高度。

清华大学广东省招生组组长钟海旺说，未来，清华大学将会结合深圳中学学科竞赛的特点，与深圳中学展开进一步的合作。

北京大学方表示，启动“北京大学博雅人才共育基地”建设工作，旨在进一步推动拔尖创新人才发现和培养，促进基础教育与高等教育有机衔接，实现中学课改、高考改革、大学教育改革同频共振。

东莞中学校长黄灿明说，北京大学博雅人才共育基地落户后，学校将从办学硬件、课程设置、师资力量、学生贯通培养等方面积极与北京大学对接，为北京大学输送更多优秀人才。

【记者】马立敏 姚昱旸（见习） 钟哲