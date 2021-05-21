广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广州中职学子冲击世界技能大赛三连冠

2021-05-21 10:00 来源：广州日报
字号减小 字号增大

　　2021年“职业教育活动周”期间，由广州市教育局组织的“中职探营”活动走进了广州市城市建设职业学校三元里校区。为向世界技能大赛三连冠全力发起冲击，年轻学子每天在校苦练8小时，以捍卫冠军团队的荣耀。

　　梁智滨、陈子烽分别是2017年和2019年世界技能大赛砌筑项目金牌得主，如今他们都成为广州市城市建设职业学校的教师。同时，两届世界冠军的教练、第42届、43届世界技能大赛砌筑项目备选选手林晓滨，第44届、45届世界技能大赛瓷砖贴面项目覃谋富，第44届世界技能大赛抹灰与隔墙系统项目备选选手吴显涛，都是该校的教师。他们组成了一支实力非凡、经验丰富的冠军团队，以“梁智滨劳模创新工作室”的名义，继续为学校培养出世界冠军、为培养出更多大国工匠做贡献。

　　今年，该校有3位选手分别入围砌筑项目、抹灰与隔墙系统项目、瓷砖贴面项目的国家集训队。据悉，每个项目全国共集结10名选手，最后将筛选出1名选手参加2022年在上海举行的世界技能大赛。梁智滨介绍说，选手训练完全是在模拟世界技能大赛的标准，“大家的实力都非同一般，比的就是心态和细节，我们对最后夺冠有信心”。

　　广州市城市建设职业学校由原广州市建筑工程职业学校、广州市市政职业学校和广州市土地房产管理职业学校合并而成，现在校生规模超1.2万人。校长陈黎靖表示，随着整合进程的加快，学校处于新的发展起点，入选了广东省高水平中职学校建设、培育单位。她介绍，学生升学比例约为六成，所有专业都为三二分段专业，未来学校还将积极畅通多种渠道，实现学生升学愿望。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第9、10期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235