广州中职学子冲击世界技能大赛三连冠

为向世界技能大赛三连冠全力发起冲击，年轻学子每天在校苦练8小时，以捍卫冠军团队的荣耀。

2021年“职业教育活动周”期间，由广州市教育局组织的“中职探营”活动走进了广州市城市建设职业学校三元里校区。为向世界技能大赛三连冠全力发起冲击，年轻学子每天在校苦练8小时，以捍卫冠军团队的荣耀。

梁智滨、陈子烽分别是2017年和2019年世界技能大赛砌筑项目金牌得主，如今他们都成为广州市城市建设职业学校的教师。同时，两届世界冠军的教练、第42届、43届世界技能大赛砌筑项目备选选手林晓滨，第44届、45届世界技能大赛瓷砖贴面项目覃谋富，第44届世界技能大赛抹灰与隔墙系统项目备选选手吴显涛，都是该校的教师。他们组成了一支实力非凡、经验丰富的冠军团队，以“梁智滨劳模创新工作室”的名义，继续为学校培养出世界冠军、为培养出更多大国工匠做贡献。

今年，该校有3位选手分别入围砌筑项目、抹灰与隔墙系统项目、瓷砖贴面项目的国家集训队。据悉，每个项目全国共集结10名选手，最后将筛选出1名选手参加2022年在上海举行的世界技能大赛。梁智滨介绍说，选手训练完全是在模拟世界技能大赛的标准，“大家的实力都非同一般，比的就是心态和细节，我们对最后夺冠有信心”。

广州市城市建设职业学校由原广州市建筑工程职业学校、广州市市政职业学校和广州市土地房产管理职业学校合并而成，现在校生规模超1.2万人。校长陈黎靖表示，随着整合进程的加快，学校处于新的发展起点，入选了广东省高水平中职学校建设、培育单位。她介绍，学生升学比例约为六成，所有专业都为三二分段专业，未来学校还将积极畅通多种渠道，实现学生升学愿望。