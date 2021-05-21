清华与华附共建创新人才衔接培养基地

未来，双方将从师资、课程等方面，做好人才培养的大中学的衔接。今年，华附除了继续开设大学先修班，还将开设大学先修强基班，培养基础学科领域后备人才。

日前,“清华大学拔尖创新人才大学中学衔接培养基地”授牌在华南师大附中举行。华附被清华大学遴选确认为第一批“拔尖基地”。未来，双方将从师资、课程等方面，做好人才培养的大中学的衔接。今年，华附除了继续开设大学先修班，还将开设大学先修强基班，培养基础学科领域后备人才。

清华大学广东招生组相关负责人告诉记者，基础学科建设和基础学科人才培养备受关注，为此，清华大学推出基础学科拔尖创新人才大学中学衔接培养基地，在全国范围内与最优秀的中学合作。大学和中学之间可以形成互补，大学可以向基地中学提供课程，组织专家教授到中学开展讲座，让学生们在更早的阶段，就能意识到所学基础知识在将来有什么用途，对于国家的建设和发展能起到怎样的作用。

华附校长姚训琪表示，华附结合清华大学“拔尖基地”，在大学先修实验班基础上设立“强基班”，突出基础学科的支撑引领作用，重点在数学、物理、化学、生物等学科开设大学先修课程。据悉，华附强基班在国家必修课程基础上，将开设清华和北大的相关课程，课程方案正在与两所高校共同研究制定中。

记者了解到，华附数学、物理、化学等学科在“自华教育”理念引领下，形成以学科竞赛、科技创新、高考等多方向、多层次的学科培养体系，在国际数学、物理、化学奥林匹克竞赛中共获得金牌17枚、银牌1枚、铜牌1枚（最近四年，国际数学、化学奥赛金牌共获得5枚），在全国中学中名列前茅，在科技创新比赛和丘成桐科学奖等比赛中华附学生均取得了优异的成绩。