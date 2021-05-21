两部门：将应急救护知识技能纳入学生军训

大力倡导“人人学急救”的良好风尚，为保护青少年生命健康，助力构建和谐平安校园作出积极贡献。

为深入实施《健康中国行动（2019—2030年）》，落实《中国红十字会总会 教育部关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》精神，近日，中国红十字会总会联合教育部印发《关于进一步推进学校应急救护工作的通知》。通知主要内容如下：

要高度重视学校应急救护工作。各地教育部门和红十字会要切实增强做好学校应急救护工作的责任感和紧迫感，加强组织领导和工作协同，联合开展“救在身边·校园守护”行动，深入开展学校应急救护知识普及、救护技能培训、救护设施配置、救护服务阵地建设等工作。

扎实推进学生应急救护知识技能普及行动。各地教育部门和红十字会要将应急救护培训纳入学校素质教育内容，融入教学教育活动、课堂教育与课外实践，将应急救护知识技能纳入学生军训，切实提高应急救护知识与技能普及率。鼓励高校开设应急救护相关课程并纳入学分管理。

加大教职员工救护培训力度。各地教育部门和红十字会要采取有效措施加大教职员工救护培训力度，到2030年，中小学教职员工接受救护员公益培训的师生比例原则上不少于1∶50，积极推进校医、体育教师、班主任等教职员工培训取证，救护师资培训合格的师资在军训期间等对学生进行防灾避险知识普及培训。

加强救护服务阵地建设。各地红十字会和教育部门要积极推广在学校配备急救设备，建设“博爱校医室”，完善急救培训和设备设施标准，加强救护培训和演练，有效增强校园救护服务能力。依托救护服务阵地，发展救护志愿服务队伍，宣传推广学校应急救护先进典型，大力倡导“人人学急救”的良好风尚，为保护青少年生命健康，助力构建和谐平安校园作出积极贡献。