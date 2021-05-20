华南理工原创话剧《红色甲工 血色浪漫》即将公演！

“甲工”师生“我以我血荐轩辕”的精神魂魄和追求民族振兴的红色基因，以及青年革命志士为了心中盛世而英勇无畏、敢想敢做、拼搏奋斗的家国情怀，在话剧中展现得淋漓尽致。

连日来，由华南理工大学学生自编自导自演的原创话剧《红色甲工 血色浪漫》进行了新一轮的排练。话剧再现了近百年前华园革命前辈周文雍和陈铁军壮烈凄美的爱情故事，带领师生穿越时空，再一次回到百年前那个动荡不安的年代，感受青春的热烈、斗争的残酷、爱情的浪漫以及理想的伟大。

剧中主人翁周文雍和陈铁军的故事，因电影《刑场上的婚礼》而为人熟知，曾被周恩来总理誉为“世间最纯真最高尚的爱情”。

周文雍当年就读的广东省立第一甲种工业学校，是华南理工大学的重要办学源头，简称“甲工”。作为广东民主科学思想的重要策源地之一，又被称为“红色甲工”。这所学校的教师杨匏安，学生阮啸仙、刘尔崧、周其鉴、张善铭、黄国梁、罗国杰、黄振新、赖炎光等，是1919年5月广东五四运动中，青年、学生运动方面的领导人或是中坚分子。其中的杨匏安、阮啸仙、刘尔崧、周其鉴、张善铭等，是1920年广州地区首批社会主义青年团成员，1921年春夏之交广东地区首批共产党人。他们有的参与缔造广东党组织的基础，投身党的事业；有的冲锋在前，为广大工农群众的翻身解放慷慨赴难，壮烈捐躯。他们所从事的革命活动对青年周文雍影响深远。

1962年，周恩来总理在一次关于写好革命戏剧的讲话中，动情地说：“把这个场面写成一场戏是很动人的。”多年后，当长春电影制片厂准备拍摄电影《刑场上的婚礼》时，聂荣臻元帅亲自给剧作者、导演介绍周、陈两人的特征和斗争事迹，要求他们拍好这部影片。足见他们的牺牲，对这些耳闻目睹无数将士牺牲的人民解放军将帅所给予的感受，是多么刻骨铭心。他们的故事被后人以影视剧作、舞蹈等文化作品形式传扬。

作为“红色甲工”的后人，华南理工大学将光辉党史和校友事迹结合起来，创作出了话剧《红色甲工 血色浪漫》。“甲工”师生“我以我血荐轩辕”的精神魂魄和追求民族振兴的红色基因，以及青年革命志士为了心中盛世而英勇无畏、敢想敢做、拼搏奋斗的家国情怀，在话剧中展现得淋漓尽致。据该校团委副书记朱泳媚介绍，该剧自2019年首演后先后公演七场，累计到场观看人数8000余人，话剧也入选了教育部高校原创文化精品推广行动计划。

该剧以史实为依据，通过话剧、舞蹈、歌唱等多重艺术表演形式以及多媒体全景式的现代科技手法，为师生呈现了一场震撼心灵的视听盛宴，上好了一堂追溯学校历史血脉、追求民族振兴红色基因，兼具认识高度、历史厚度和教学温度的思政课。

“与时空之外的另外一个自己对话，收获友谊也收获成长，更找到自己站在舞台上的意义：以自己的方式致敬百年前的革命先烈，让同学们了解这一段光辉的历史激发由衷的爱国之情！”该剧中男主人公周文雍的扮演者、体育学院2017级运动训练专业学生叶峻羽说，在520这样一个被称为“表白日”的日子里，自己最想对祖国母亲表白：“生吾炎黄，育我华夏，愿您明天更加美好！”

该剧女主人公陈铁军的扮演者、物理与光电学院大二学生闫炳谊说：“国家现在的盛世，正如当年的陈铁军所愿。我想和当年的陈铁军一起说声：祖国，我爱你！”

随着话剧新一轮公演即将开始，“刑场上的婚礼”爱情故事将被更多的青年学子所熟知，“红色甲工”精神也在一场场的公演和一次次的讨论中浸润进华南理工人的血液之中，红色基因得以传承。