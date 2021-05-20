《广东省推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动方案》发布

小学将一年级上学期设置为入学适应期，重点实施入学适应教育，从身心、生活、社会和学习四个方面帮助儿童做好入学适应。

5月14日，广东省教育厅对外公布《广东省推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动方案》（下文简称《行动方案》）。《行动方案》要求，改变过度重视知识准备，超标教学、超前学习的状况，规范学校和校外培训机构的教育教学行为。小学将一年级上学期设置为入学适应期，重点实施入学适应教育，从身心、生活、社会和学习四个方面帮助儿童做好入学适应。

小学一年级上学期：

重点实施入学适应教育

《行动方案》提出，全面推进幼儿园和小学实施入学准备和入学适应教育，减缓衔接坡度，帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的过渡。《行动方案》要求，全省各类幼儿园促进幼儿身心全面和谐发展，为入学做好基本素质准备，为终身发展奠定良好基础。要进一步引导教师树立科学衔接的理念，大班下学期要有针对性地帮助幼儿做好生活、社会和学习等多方面的准备，建立对小学生活的积极期待和向往。要防止和纠正把小学的环境、教育内容和教育方式简单搬到幼儿园的错误做法。

小学则要实施入学适应教育，全省各个小学要强化衔接意识，主动加强与周边生源流入幼儿园教育的衔接，将入学适应教育作为深化义务教育课程教学改革的重要任务，纳入一年级教育教学计划，教育教学方式与幼儿园教育相衔接。根据国家修订的义务教育课程标准，调整一年级课程安排，坚持零起点教学，合理安排内容梯度，减缓教学进度。

小学将一年级上学期设置为入学适应期，重点实施入学适应教育，从身心、生活、社会和学习四个方面帮助儿童做好入学适应。改革一年级教育教学方式，国家课程主要采取游戏化、生活化、综合化等方式实施，强化儿童的探究性、体验式学习。要切实改变忽视儿童身心特点和接受能力的现象，坚决纠正超标教学、盲目追赶进度的错误做法。

《行动方案》要求，完善家园校共育机制，引导家长与幼儿园和小学积极配合，共同做好衔接工作。要及时了解家长在入学准备和入学适应方面的困惑问题及意见建议，有针对性地为家长提供相应年龄段幼儿的家庭教育方法，倡导体验式的家长教育，帮助家长认识过度强化知识准备、提前学习小学课程内容的危害，缓解家长的焦虑，营造良好的家庭教育氛围，积极配合幼儿园和小学做好衔接。

接收学前儿童违规开展培训的校外培训机构将列入黑名单

《行动方案》还要求加大综合治理力度，各地教育部门要会同有关部门持续加大对校外培训机构、小学、幼儿园违反教育规律行为的治理力度，开展专项治理。校外培训机构不得对学前儿童违规进行培训。小学严格执行免试就近入学，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书等作为招生依据，坚持按课程标准零起点教学。

幼儿园学位满足需要的地方，小学不得举办学前班（幼儿班）。幼儿园不得提前教授小学课程内容，不得布置读写算家庭作业，不得设学前班，幼儿园出现大班幼儿流失的情况，应及时了解原因和去向，并向当地教育部门报告。各地教育部门应根据有关线索，对接收学前儿童违规开展培训的校外培训机构进行严肃查处并列入黑名单，根据要求将黑名单信息纳入全国信用信息共享平台，按有关规定实施联合惩戒。对办学行为严重违规的幼儿园和小学，追究校长、园长和有关教师的责任。

2021年秋季学期开始在试点园（校）实施

《行动方案》指出，广东省教育厅加强推进幼儿园入学准备和小学入学适应教育工作统筹，组建省级幼小衔接专家组，对幼小衔接推进工作进行指导。2021年4月组织开展广东省学前教育高质量发展实验区（科学幼小衔接攻坚项目）申报，遴选一批科学幼小衔接实验区和试点园（校），逐年扩大试点园（校）规模。

2021年8月底前试点园（校）分别完成幼儿园大班下学期入学准备活动方案和小学一年级上学期入学适应活动方案，2021年秋季学期开始实施并在实施过程不断完善活动方案。2022年春季学期，在各地级市教育部门指导下，各级教研部门组织力量认真分析和梳理实验区和试点园（校）入学准备和入学适应工作的经验。2022年秋季学期开始，各地全面推行入学准备和入学适应教育，结对幼儿园和小学建立幼小协同的合作机制，实行常态化联合教研制度，加强在课程、教学、教研和管理等方面的研究合作。在系统总结本地区实践经验成果基础上，各地级市和县（市、区）教育部门于2023年底前完善幼小衔接政策举措。