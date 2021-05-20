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深圳高中招生计划公布！今年普高招6.45万人

2021-05-20 09:32 来源：南方日报
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　　5月25日起，深圳考生们将进入志愿填报阶段。今年深圳各高中的招生情况，成为考生和家长们关心的焦点。

　　5月19日晚，深圳市教育局在充分考虑各高中阶段学校建设规模、办学水平、办学条件和历年招生数量的基础上，编制下达全市2021年高中阶段学校招生计划。

　　2021高中招生计划9.5万人

　　小南获悉，2021年深圳市所属高中学校安排招生计划9.5万人，加上省（部）属中职学校面向深圳市招生计划，普高及职高总体学位可满足2021年符合深圳市中考划线录取条件考生入读高中需求。

　　今年普高录取率可达67%

　　今年，深圳通过新改扩建高中等方式，高中学位大幅增量扩优。

　　全市学校安排高中招生计划9.5万人，普高招生计划6.45万人，较2020年增加8261人，其中公办普高招生计划增加5400人。符合深圳市中考划线录取条件考生约9.59万人，普高录取率预计可达67%。

　　2021年，深圳实施“大规模学校建设计划”，新开工建设中小学90所、幼儿园60所。全年建成学校146所，新增各类学位约13万个。

　　今年全市新增16所普通高中学校，其中新改扩建公办普高共9所，民办普高新开办招生的共7所，将为市民进一步提供了多样化特色化高中学位选择。

　　多措并举

　　继续超常规全力创新推进高中学位建设

　　根据《深圳市高中学校建设方案（2020-2025年）》（以下简称《方案》）和深圳市人民政府办公厅《2021年经济社会发展提质增效“十大计划”》，高中建设将纳入民生重大工程，强力推进。

　　深圳将分阶段建设公办普通高中学校：

　　2020—2022年

　　完成新改扩建30所

　　2023—2025年

　　计划完成新改扩建25所

　　新改扩建55所公办普高布局在全市11个区，其中福田区2所，罗湖区3所，南山区2所，宝安区7所，盐田区1所，龙岗区9所，龙华区9所，坪山区8所，光明区6所，大鹏新区3所，深汕合作区5所。“十四五”期间（2021-2025年）将共计新增公办普高学位11万个。

　　与此同时，深圳强力统筹。充分发挥市高中建设领导小组、市高中建设总指挥部等工作专班的统筹协调作用，特事特办、急事急办，推动项目建设全面提质提速。

　　强力督办，建立周报例会制度，各项目责任单位对照项目时间节点要求抓好工作推进落实，每周报送进展情况，市高中建设总指挥部每周召开例会，现场研究解决项目推进具体问题，推动项目建设全面提质提速。

　　强力推进，制定《关于加快推进高中学校建设的工作措施》，以“更加快捷、更加创新、更加专业”为原则，对学校建设涉及的规划调整、规划审批、土地整备、建设报建等关键工作环节的审批流程进行优化简化，切实加快审批流程。

　　【撰文】徐峰

编辑： 罗予岐

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