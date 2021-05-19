新闻传播界大咖共聚“云端”，论道融媒时代的研究生培养

5月15日，“媒介融合时代的新媒体文化”第五届广东省新闻与传播研究生学术论坛顺利举办。本次论坛采取线上方式进行，吸引线上学习人数达八百余人次。

5月15日，“媒介融合时代的新媒体文化”第五届广东省新闻与传播研究生学术论坛顺利举办。本次论坛采取线上方式进行，吸引线上学习人数达八百余人次。

暨南大学党委研究生工作部史学浩部长在开幕式致辞中介绍了暨南大学学位与研究生教育情况，讲述了暨南大学在研究生培养方面为粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设贡献的暨南力量；为传播中华优秀传统文化、讲好中国故事提供的人才和智力支持。同时他也肯定了暨南大学新闻与传播学院在培养新闻人才和推动学科建设方面取得的成绩。

暨南大学新闻与传播学院支庭荣院长介绍了学院研究生培养的“双循环”的理念，即贯彻一种人才培养的辩证法，每一个举措、每一个方案，都同时树立一个对立面，这个对立面并不矛盾和冲突，而是相辅相成的，“双循环”的两大类变量交叉掩护、同步推进。他指出，本次论坛聚焦数字技术推动的新媒体文化现象、景观和事件，一方面突出新媒体文化，另一方面突出媒介融合时代，从“软性主题”和“刚性主题”充分反映数字技术推动下的文化创新。

论坛开幕式现场

本次论坛特设主题演讲环节，中国人民大学刘海龙教授、南京大学胡翼青教授、复旦大学邓建国教授、首都师范大学胡疆锋教授、暨南大学彭佳教授分别做了题为《传播研究中的身体概念》、《第三空间理论视角下的城市传播研究》、《社交媒体研究的本体论思考》、《数字媒介时代的亚文化研究范式》、《传播符号学：理论与实践》的主题报告。

闭幕式上，暨南大学新闻与传播学院党委副书记张建敏副教授对积极投稿的同学们和分享“干货”的专家学者们表示了感谢，她认为同学们的分享体现了大家对于当下媒介融合时代各种文化现象的思考，其中不乏对人文主义关怀的议题，既有着深厚的理论基础和逻辑思维，又有着来自年轻人的独特视角。她指出做学术就像“仗剑走天涯”，期待见证同学们“扬眉剑出鞘”的时刻。

暨南大学新闻与传播学院副院长曾一果教授宣布了本届论坛优秀论文获奖名单。本次论坛共收到来自六十余所国内高等院校及研究所博士、硕士研究生两百余篇投稿，经过8名专家匿名评审后入选57篇论文，最终共评选出一等奖论文5篇、二等奖论文10篇、三等奖论文20篇。

“学术应该在平时多下功夫，学有余力的情况下多读‘无用之书’，方能厚积薄发，达到武侠中所谓的‘无招胜有招’的境界。”暨南大学新闻与传播学院博士研究生成杰同学作为优秀论文获奖代表发言，他分享了自己的科研心路历程，他认为，除了科研技能与方法的训练，良好的学术心态也极为重要。

通讯员：李伟苗