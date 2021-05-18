选校外培训机构“三要”“三不要”

所谓“三要”，是指要选择正规机构、要认真阅读合同、要妥善保管单据。

近日，广东省教育厅发布关于校外培训的风险预警（2021年5月）。风险预警指出，近年来，面向中小学生举办的校外培训机构（以下简称“校外培训机构”）问题频发，给广大学生、家长带来了损失。

广东省教育厅提醒广大家长，给孩子选择校外培训机构和缴纳培训费用时，请做到“三要”“三不要”。

“三要”

要选择正规机构、要认真阅读合同、要妥善保管单据

所谓“三要”，是指要选择正规机构、要认真阅读合同、要妥善保管单据。

一、要选择正规机构。

广东省教育厅提醒，广大学生家长在选择校外培训机构时，请认真查看其是否持有《民办学校办学许可证》《营业执照》或《民办非企业单位登记证书》等证照（一般张贴在营业厅显著位置）。

二、要认真阅读合同。

校外培训服务合同是学生家长维权的最重要凭证之一，请广大学生家长务必要求签署合同，并尽量选用教育部和国家市场监管总局联合印发的《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》。如选用其他版式合同的，请务必认真、完整研读所有合同条款，要逐字逐句审阅确认。

三、要妥善保管单据。

广大学生家长务必在签订合同后才付款，请务必索要正规发票或收据。要妥善保管好合同文本、票据等资料（电子合同务必及时、完整保留截图），以作为维权凭据。

“三不要”

不要听信口头承诺、不要缴纳超期费用、不要向筹设期间的培训机构缴费

所谓“三不要”，是指不要听信口头承诺、不要缴纳超期费用、不要向筹设期间的培训机构缴费。

一、不要听信培训机构的口头承诺。

广大学生家长在核查资质、缴纳费用时，请务必亲力亲为、仔细甄别、眼见为实，切勿轻易听信销售人员的口头宣传、广告标语等。

二、不要一次性缴纳超期大额费用。

校外培训预付费风险高，广大学生家长请不要贪图打折等优惠，不要一次性缴纳时间跨度超3个月或60课时的培训费用。如果有机构超期收费，请学生家长务必更换其他收费合规的培训机构，并向当地教育行政部门或市场监管部门投诉举报。

三、不要向筹设期的机构缴纳费用。

请广大学生家长认真甄别校外培训机构的运营状态，对筹设期的培训机构的招生宣传要慎重研判，不要向处于筹设期的校外培训机构缴纳任何费用。