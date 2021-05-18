“听说今年有变化？提前批非军检院校报还是不报？”

今年有部分高校（如宁波诺丁汉大学、北师港浸大、南方医科大学等）已取消提前批-非军检院校类别招生，家长要留意学校2021年学校招生章程。

在高考志愿表中，在提前批次有一个选项，叫做“非军检院校”。

据“广东考试”了解，今年有部分高校（如宁波诺丁汉大学、北师港浸大、南方医科大学等）已取消提前批-非军检院校类别招生，家长要留意学校2021年学校招生章程。

下面，我们以这个类别为例，看看往年它有哪些学校可以报？有哪些专业可以选？填报的注意事项有哪些？

这个类别有哪些学校可以报？

经过梳理发现，往年有这些院校和专业可以选择。

这个类别有4个特点：

1.这个类别不需要军检，也不需要面试；

2.以2020年为例，这个类别的招生院校主要为经批准的非军检本科院校的师范、农林、小语种等专业；

3.在提前批次-非军检院校一栏填报，可以填20个平行志愿。

4.对于部分考生来说，是冲击名校的好机会：

从2020年提前批本科非军检投档情况来看，某些名校的最低投档线相比较他们各自的本科录取批次的最低投档线差别明显，可以看出这是考生冲击名校的好机会。

以北京大学为例，提前批本科非军检理科录取最低排位为298，而本科批理科录取最低排位为86，排位差达到202。假如考生是以名校为目标，不考虑专业的选择，那么提前批非军检是冲击名校的好机会。但如果考生对专业有要求的则要慎重考虑了，毕竟非军检中的专业选择有限。

这个类别填报志愿要注意这4点：

1.按照往年的录取规则，即使选择“不服从专业调剂”，在“提前批本科非军检”被退档，也不会影响后面类型批次的录取。此外，考生在填报的时候要全面考虑，权衡得失，因为一旦在“提前批本科非军检”那里被录取，那么余下的志愿就全部自动失效了。

2.“非军检院校”里涉及的专业不少具有鲜明的行业特色，考生报考时要三思而行，考虑清楚是否自己能接受那些特定专业以及它们将来对自己升学就业的潜在影响。

3.部分院校在某些特定专业的录取时注明了入学后是不可以转专业的，所以填报时考生务必要慎重留意；而对于中外合作办学的院校，要务必了解清楚其所在的校区及学费、生活费等重要信息。

4.2021年是新高考改革的第一年，该类别的招生院校或许有较大的变化，以上分析仅供参考，家长可以先做了解，筛选出目标院校，最终要以2021年学校招生章程为准。