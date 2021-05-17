情暖第31个“全国助残日”，广州91组爱心家庭牵手74组星星家庭为爱集结

广州市家庭教育促进会汇集了91组爱心家庭、74组星星家庭及志愿者近450人，进行主题为“生命健康 行走的爱”健步走活动。

5月16日，第31个“全国助残日”，一场“向日葵计划”在全国各地火热同步开展，14座城市、1008支队伍为爱集结，以健步走的方式共同为自闭症群体发声。

广州市家庭教育促进会作为广州分队，汇集了91组爱心家庭、74组星星家庭及志愿者近450人，以1:1:1的比例进行结队，通过游戏打卡闯关的趣味方式在广东省高新技术高级技工学校进行主题为“生命健康 行走的爱”健步走活动。

广州8所中小学生组成的爱心家庭参加了广州分会场的健步走活动，分别是广州市天河区华阳小学、广州市花都区第五小学、广东广雅中学花都校区、广州市花都区秀全中学、广州市花都区芙蓉中学、广州市花都区狮岭中学、广州市花都区新华清布中学、高新升学部等。家长们普遍认为，孩子参与志愿服务活动，不仅是在帮助特殊人群，其实也是自我成长的宝贵经历，孩子在实践中学会理解、包容和爱。

据悉，此次的516健步走和寻常的徒步不同，广州市家庭教育促进会融入轻拓展元素，在保证参与人员每人都能完成5160步数的基础上，用团队PK闯关的形式，让临时由星星家庭、爱心家庭和志愿者组成的团队快速破冰、融合。

家促会精心设计了丰富多彩的闯关任务，如“默契考验”、“同舟共济”、“众人一条心”、“党史学习”、“最佳投球手”、“古诗接龙”等，针对孩子、家长们不同的能力特点、兴趣爱好和团队融合的角度设计了20个闯关任务。

活动现场，25队结对家庭与志愿者很快就进入团队“作战”的模式，马上选出队长、队名和口号，一场探奇之旅就地展开……一个个充满趣味和挑战的任务，让一开始还不是很熟悉的孩子们迅速破冰结成朋友，家长们也放下生活的疲惫，发挥各自的特长，带领孩子们“攻坚克难”。

“这些游戏考虑到了不同孩子的能力和特点，有些还需要大人之间进行合作，让大人也童趣了一把，非常不错！”一位自闭症家长在采访中对此次活动赞不绝口，”整场活动的过程设计得很有意思，我们放下生活和工作中的烦忧，不分彼此，和孩子们一起参与各种闯关任务并乐在其中，今天收获满满，既锻炼了身体，还交到了朋友，太开心啦。”

社会共融、公益赋能将带来平等、尊重、自强。融合教育不仅仅让星星孩子融入普通环境里，成为集体里的一员，在环境中感受到集体的乐趣，也让普通家庭的孩子和家长更加了解、走近和接纳特殊家庭，让他们感受到社会更多的平等、尊重以及关爱。

目前，广州市家庭教育促进会已经为560多个家庭提供了融合和喘息服务，与社会各界一起致力“家庭和顺、学校和美、社区和谐”。

广州高新教育集团品牌中心总经理、广州市家庭教育促进会常务副会长侯丽萍，广州爱心赞助商广西金秀瑶生堂民族医药开发有限公司总经理黄克浩、广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部监事刘东梅、手牵手星梦工作坊负责人杨玉冰、福慧虹约学能心能美育中心徐静波老师、广东省高新技术高级技工学校招生宣传办主任吴华梅等领导嘉宾出席了项目启动仪式。