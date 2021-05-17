工科依旧是热门，在这里总能找到适合你的工程专业！

对于中国学生来说，除了在国内研读工程学，赴英留学时工程学也是他们选择较多的专业领域。

当下，科技、经济发展日新月异，如何顺应时代需求培养优秀、专业的工程科技人才，一直备受教育界和产业界关注。近年来，我国高等工程教育规模快速增长，在高等教育体系中，工程教育也占据了三分之一的位置。对于中国学生来说，除了在国内研读工程学，赴英留学时工程学也是他们选择较多的专业领域。

工程学发展前景看好

“新工科”专业是指以互联网和工业智能为核心，为新兴起来的产业培养人才。相对于传统的工科人才，未来新兴产业和新经济需要的是实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型“新工科”人才，不仅在某一学科专业上学业精深，还应具有“学科交叉融合”的技能特征。

近年来，工程学领域人才稀缺，市场需求大，其薪资待遇及就业前景等都比较好，值得学生们在专业选择时优先考虑。

为何选择在英国读工程学

课程重实践。 英国是工业革命的先驱，其工程专业也是非常的热门。英国的大学在工程领域有强大的科研实力，工程专业与行业间紧密联系，学生可以及时了解行业市场最前沿信息，就业选择也比较多样化。

分类够细致。 英国的工程专业门类众多，细分严谨，包括电子工程、通信工程、软件工程、土木工程、机械工程、化学工程、航天工程、汽车工程等。随着高科技的迅猛发展，既能解决实际技术问题，又懂市场运营规则的复合型高素质工程人才备受欢迎，面对世界各地对工程师的高需求，研读工程专业总能为学生开辟广阔的职业道路

英国优质院校推荐

布拉德福德大学工程与信息学院 重视科学研究，开设博士、硕士及本科课程，每个部门都积极参与制定并实施具有可持续发展理念的工程解决方案，并将这一理念深深地嵌入大学的校园基础设施建设和教学与研究中。高级化工与石油工程、高级土木与结构工程、高级机械工程这三个具有特色的硕士课程将节约能源、材料，减少排放/废料作为核心理念，在清洁水供应、无溶剂加工、智能材料、循环经济建设、能源储存与利用等方面取得了巨大进展。

威尔士三一圣大卫大学车辆工程和汽车设计系 是英国少数顶尖学府之一，在2020年泰晤士高等教育评估中，我们机械工程系被评为威尔士学生满意度第一名。威尔士三一圣大卫大学的机械工程工作室， CAM 实验室，材料测试研究室和高级数据分析实验室，连同设计学院的汽车设计工作室有最顶尖的导师提供专业的指导，并协助你发展设计理念，帮助你更好的完成你的项目研究。

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目前，由南方网、南方+主办，英国文化教育协会协办，南方网教育频道承办的“2021英国高校网上教育展”已启动。布拉德福德大学和威尔士三一圣大卫大学也在本次线上展亮相，为方便广大网友了解此次教育展参展高校信息，特开放网上展示平台供大家查看。

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