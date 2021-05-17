广州中考名额分配计划来了！60325人竞争21845个计划

今年广州参加名额分配招生的学校共有76所81个校区，招生总计划43848个，其中名额分配计划21845个，较去年的19606个增加2239个。符合报考资格的考生人数为60325人，比去年的61551人减少1226人。

5月14日，广州市招考办举办2021年广州市普通高中名额分配计划电脑派位仪式。今年广州参加名额分配招生的学校共有76所81个校区，招生总计划43848个，其中名额分配计划21845个，较去年的19606个增加2239个。符合报考资格的考生人数为60325人，比去年的61551人减少1226人。

示范性普通高中方面，今年共有67所示范性普通高中72个校区，招生总计划40326个，名额分配计划20084个。其中国家级示范性普通高中43所47个校区，名额分配计划为14558个；广州市示范性普通高中24所25个校区，名额分配计划为5526个；省一级普通高中9所，招生总计划3522个，名额分配计划1761个。

广州2021年普通高中名额分配招生学校为公办的示范性普通高中学校（含国家级示范性普通高中学校和市示范性普通高中学校，下称“示范性普通高中”）和省一级普通高中学校，首次将公办省一级普通高中学校纳入名额分配招生学校范围，名额分配计划为学校招生总计划的50%。其中成立教育集团的示范性普通高中将部分名额分配计划直接分配到集团内农村初中和集团内上一年中考总分平均分低于全市中考总分平均分的初中学校。

国家级示范性普通高中学校名额分配计划上，今年华南师范大学附属中学152个，广东实验中学320个，广东广雅中学（本部校区）279个，广州市执信中学364个，广州市第二中学416个，广州市第六中学364个，广东华侨中学250个，广州市协和中学260个，广州大学附属中学288个，广州市铁一中学（越秀校区）158个，广州市铁一中学（番禺校区）165个，广东广雅中学（花都校区）185个。

今年，广州市各公办示范性普通高中名额分配录取最低控制分数线如何？记者梳理得知，华南师范大学附属中学为697分，广东实验中学为697分，广东广雅中学为687分，广州市执信中学为675分，广州市第二中学为691分，广州市第六中学为675分。