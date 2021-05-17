如何科学陪考？省级名师总结6大问题为您支招

面对考前焦虑，家长如何做好孩子的“情绪稳定剂”，帮助孩子减压应考？

5月16日上午，江门市教育局联合南方日报江门新闻部、南方+江门频道推出特别节目“陪伴护航，同开一场家长会”。此节目针对学生考前心理辅导问题，邀请江门一中语文正高级教师、省特级教师、省首届名班主任工作室主持人、省“家校共育”讲师团导师杨青兰到演播厅坐阵，就学生心理疏导、家长陪考配合等方面给出专业建议。

面对考前焦虑，家长如何做好孩子的“情绪稳定剂”，帮助孩子减压应考？这场长达30多分钟的“云上家长会”上，拥有多年教学经验及带班经验的杨青兰将从“毕业班学子可能面临的备考压力”“‘望闻问切’读懂孩子的心理需求”“与孩子进行有效沟通的三个维度”“解答三个问题，帮助孩子建立合理期待”“三点方法做好陪考的后勤军师”等角度出发，给出建议，分享经验。对此，南方+记者用6个问题为您总结划重点。

1、毕业班备考冲刺阶段的压力来源于何处？

（1）内因：目标过高、看重结果、“高原现象”。

（2）外因：注意“霍桑效应”，孩子是最灵敏的情绪“感应器”。

2、家长如何观察、读懂孩子的心理需求？

（1）“望”，即观察，观察孩子的异常、夸张、变形之处。

（2）“闻”，即倾听，倾听就像稳妥地接住孩子发过来的球。

（3）“问”，即询问，何时问、问什么、怎么问，至关重要。

（4）“切”，即判断，对孩子的心理状态作出判断，对症下药。

3、读懂了以后，下一步应该如何与孩子进行有效沟通？

掌握三个维度：沟通什么？怎样沟通？谁来沟通？

（1）沟通什么：询问学习情况避免因方法不对，成为话题的终结者。

（2）怎么沟通：注意沟通的方式、语言、节点。

方式——做足功课，融情于理、理中含情；切勿兴之所至、张口就来。

语言——避免佛系废话多，避免打悲情牌，避免一味恐吓，避免什么都不说。

节点——懂得“择机而教，随事而育”，不要过度作为、或者不作为甚至乱作为。

（3）谁来沟通：父母合作效果最好，讲究张弛、进退、虚实之道，“陪伴”最关键。

4、家长应该如何去帮助孩子建立合理的期待或目标？

首先回答三个问题：孩子想做什么？孩子能做什么？家长应做点什么？

（1）孩子想做什么——了解清楚孩子的目标学校、理想职业等。

（2）孩子能做什么——家长旁观者清，须相机而动：孩子能做的，坚决支持；孩子跳一跳就能做到的，必须推动；孩子实在无能为力的，不能乱动。

（3）家长应做点什么——综合多次大考数据，客观评价综合实力，上浮15%建立合理期待值。

5、备考期间，家长应该如何做好后勤军师，照料衣食住行？

必须牢记，孩子是前锋，家长是后卫，不要主客倒置。

（1）维持正常，保持节奏。不要骤然切换生活模式。

（2）密切关注，适当调整。清淡饮食，均衡饮食，丰富种类。

（3）及时介入，有的放矢。及早介入调整孩子的饮食和作息回归正常。

6、考试季之后，面对高压释放后的心理波动问题，家长应如何引导孩子恢复良好心态？

引导孩子敢于说三个“不”。

（1）不恋过去：引导孩子分门别类地整理好过去的东西，让过去成为孩子继续前行的精神源流。

（2）不乱当下：引导孩子把眼睛从课室到扫瞄社会，如红色旅游、义工工作、经典阅读、重拾兴趣等等，或加强生存技能训练。

（3）不惧将来：引导孩子做好人生未来规划，用好培养逆商的“LEAD”工具，提高抗挫能力。

备注：所谓逆商的“LEAD”工具，L指的是倾听自己对逆境的反应，E就是探究自己该承担的责任，A代表分析逆境的影响，D就是要做一些事情去改变。

南方日报记者 黄烨倩