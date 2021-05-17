百年执信，这里有读书声、呐喊声、欢笑声和歌声

百年老校焕发新活力，是广州推进教育改革发展的题中之义，也是广州实现老城市新活力的重要支撑。

教育是国之大计、党之大计。

作为一座有2200多年历史沉淀的城市，广州文教兴盛、名校林立。千年商都，百年名校。百年老校焕发新活力，是广州推进教育改革发展的题中之义，也是广州实现老城市新活力的重要支撑。

老校名片

学校：广州市执信中学

创办时间：1921年

地址：广州市越秀区执信南路152号

校训：崇德瀹智

近日，广州中小学招生细则出炉。广州市执信中学引人关注——

今年9月，该校将有4个校区（学校）投入使用，包括执信中学天河校区、执信中学二沙岛校区、执信中学南沙学校、执信中学增城实验学校；同时，还将托管广州市东环中学。

1921年，为纪念中国近代革命家、思想家朱执信，孙中山创办了广州市执信中学。经历百年发展，执信中学已发展形成“一校11门”的办学格局，培养了数以万计的优秀毕业生。

执信中学校长何勇说，在传承中创新，让百年执信始终保持发展活力。执信中学始终秉承“崇德瀹智”的校训，坚持“立德树人”的办学宗旨，以完整的教育生活培养完整的人，致力培养“改造未来社会之人才”。“学校不仅要有读书声，还要有呐喊声、欢笑声和歌声。”

继先烈之志培养“改造未来之社会”之才

“今同人等设立斯校，无非为纪念先生。及冀望后死者继先烈之志起见。愿诸生人人皆学执信先生之毅勇果敢以求学，及改造未来之社会……”1921年10月1日，孙中山在执信中学的开学典礼上演讲，明确了其办学目标和宗旨。

而后，执信中学历经筹费建校，移建新校，抗战中数迁其址；历经女子中学和男女同校的办学实践，几易校名，但文脉不断。

“1980年，执信中学被确定为广东省重点中学，发展历史翻开了新的一页。”何勇说。自此，执信人敢为人先的开拓精神在新的历史时期继续发扬，学校试行校长负责制改革，参与全国德纲实验，成为课程改革样本学校，创办2所民办学校，建立全省第一个历史专用课室、地理专用课室、陶艺活动室、特级档案室……

执信中学的发展史不乏仁人志士的身影。

廖仲恺、胡汉民、孙科、蔡元培、林森、李大钊、戴季陶等人都曾担任过学校校董。

“继先烈之志，执信中学要培养‘改造未来之社会’的人才。”何勇说，校史教育、爱国主义教育是每位执信学子的“入学第一课”。百年来，执信校园走出了很多革命烈士、青年才俊，他们为中华之崛起而读书、而奋斗。

“到农村去，到边疆去，到祖国最需要的地方去”。执信中学1968届校友杨安坪曾回忆，1968年11月6日，他们唱着这首歌，登上了前往海南岛的轮船，怀着满腔的热血建设祖国。“上山下乡中，艰苦的劳动既是体力的考验，更是意志的磨炼，有时也觉得太累太苦，但我们始终牢记执信母校老师们对我们的循循教诲，青年人的理想，要通过努力来实现。”杨安坪说。

一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。

去年新冠肺炎疫情发生后，执信校友会组织发起“执信力量”抗疫捐赠活动，据不完全统计，截至去年5月，全球近40个届别、共2000多名校友参与其中，向广州、武汉、湛江等地捐赠20多万件医疗物资。

在抗疫中，执信中学1989届校友、中国邮政集团公司广东省分公司副总经理曾俊健在其中牵线，广东邮政为执信校友们在海外采购的物资免费提供配送服务。“当年是老师教导了我，今天有机会为母校、为国家抗疫做一些事情，我非常乐意，这是初心使然。”曾俊健说。

以完整的教育生活培养完整的人

不久前，执信中学举行第37届艺术节总决赛，师生发挥创造力，融合党史、校史和新冠肺炎疫情中的动人故事创作剧本、排演节目，展示艺术教育成果，同时更深入地了解中国共产党的历史文化。

在执信中学，学生不仅会学习，更是身怀绝技。2018年高考，执信中学篮球特长生成绩被屏蔽，位列全省文科前20名。“能文能武”的唐闻成为许多师弟师妹的偶像。

“学校要还师生完整教育生活，促进师生主动发展。”何勇说，创校至今，执信一直重视学生的人文素养与科学素养并重的培养，力求培养富有人文情怀的学生。“除了关注学业成绩，更要给学生挥洒青春的舞台，学校不仅要有读书声，还要有呐喊声、欢笑声和歌声。”何勇说。

如今，执信中学已发展学术类、竞技类、艺术类、体育类四大类社团近40个；打造了足球队、篮球队、羽毛球队和游泳队等4个高水平体育团队。

“我加入了街舞社。”高二元培（2）班学生袁一灵是执信中学第41届学生会主席。她说，社团每周都会开社课，每年还有社团文化节，社团在摊位上展示一年的成果，文艺类的社团还可以在舞台上表演。社团给了学生突破自我、展示自我的平台，这也是执信中学的独特魅力之一。

“学校高度重视德育，把德育工作放在首位。”何勇介绍，新中国成立初期，执信中学创立的“五爱教育”成为上世纪五十年代影响较大的思想品德教育的基本方法；八十年代执信中学是国家教委施行《学校思想政治道德教育大纲》的试验学校之一；新千年后，学校实施“主动发展”的德育理念。

“ ‘五育并举’一直贯穿在我们的教育教学中。”执信中学德育处副主任何院琴说，学校开展了德育的系列课程，同时通过形式多样的实践活动，让德育工作内化于心，外化于行。为适应当下的新高考，执信中学还开展了生涯规划课程体系，面向全体、部分、个人，进行个性化的生涯规划辅导。

“在执信中学，每个人都有机会找到自己的特长，实现自己的精彩。”执信中学学生会体育部部长、篮球队队长刘浩明在执信就读已5年。他说，初中当班长、高中当篮球队长的经历，让他从胆怯内向变得开朗、有担当。“我还记得，初中班主任和我说，选择我当班长，不是因为看到我多优秀，而是发现我身上有变得更加优秀的潜质，希望激发我的潜能。我非常感谢她。”刘浩明说。

在执信，许多学生和刘浩明一样，从“优秀”成长为“更优秀”。

执信2009届校友、青草公益发起人、哈佛大学教育学博士向芯在高三毕业时就和同学一起组建了青草公益团队，为广州外来工子女提供免费教育培训。如今，她还在坚持做公益事业。“如果没有在执信中学锻炼的经历，很难想象我们会去做‘青草公益’，也是在这里，我遇到了互相信任、愿意一起坚持做公益的同学们。”向芯说。

“执信的文化是开放包容的。”何院琴说，学校始终走在发展前列，正是因为学校把教育工作与时代、与国家民族的发展融合在一起，善于接受新事物，也善于把自身的优秀传统积淀、传承、发扬。

承担起名校的社会责任

近日，执信中学政治科组长洪少帆很忙。作为国家统编教材《经济与社会》编写组核心成员，她要开展不少研究工作。

作为“全国模范教师”，洪少帆坚持立德树人，不断创新教育教学方法。她的课堂常以议题的方式，注重创设情境，通过问题引导思辨，把社会的大课堂和学校的小课堂结合在一起，引导学生形成正确价值取向，提高理论联系实际的能力。每一学年，洪少帆都会带领学生针对社会生活中的一些现象和问题开展研究，如长者食堂、志愿服务等。“在实践中，学生们会有更多启发。”洪少帆说。

名校育名师，名师扬名校。如今执信中学有在职专任教师286人，其中特级教师6人，正高级教师6人，高级教师108人，一级教师118人，教育名家工作室主持人1人。雄厚的师资力量，为执信的持续发展、学生的全面发展提供了有力保障。

“在建校100周年的新起点，我们希望为中国的人才培养作出更大的贡献，特别是广州教育的优质均衡发展。”何勇说，2017年，执信中学教育集团成立，至今已形成“四校区” “七成员校”的发展格局，希望承担起社会责任，充分发挥优质教育资源的辐射示范作用，扩大优质教育资源覆盖面，缓解当前教育发展不充分不平衡的问题。

“集团化发展不仅要做大，更要做强。”何勇说，执信中学教育集团坚持文化同源、理念同根，输出执信中学的管理和文化，资源共享、优势互补、发展共赢，带动每一个校区、成员校高质量发展。同时，每个学校都可以有自己的特色，而不是完全复制执信中学。

“教育集团的发展对我们提出了更高的要求，加重了老师们的工作负担。但我常和老师们说，这是我们必须要承担的社会责任，不可懈怠。”何勇说，执信中学不仅要实现自身发展，更要为教育的优质均衡发展贡献力量。

校长专访

执信中学校长何勇：

传承执信精神，脚踏实地向前

南方+：回望执信发展的百年历程，您有什么心得？

何勇：执信中学创办于1921年，它是中国近现代教育发展的参与者和见证者。

执信中学的创办可以说是一种历史必然。那个年代，救亡图存是时代主题，孙中山先生为纪念朱执信先生而亲手创办了执信中学，也赋予了执信中学培养“改造未来之社会”的卓越人才的责任和使命。

如今，历史的接力棒传到了我们手里，作为校长，我深感使命的分量，我们要致力于培养基础宽厚、品行雅正、人格独立、视野开阔、有责任担当、可持续发展的优秀执信人。只有这样的人，才能够真正承担起改造未来社会的重任。

南方+：执信培养了数以万计的学子，他们对母校的感情都很深。

何勇：是的，执信校友是一个非常有凝聚力的群体，这种凝聚力来源于哪里？我想，是对母校的热爱和认同。

有这种热爱和认同，是因为学生们在执信中学度过的时光是快乐、充实、有收获的。我们一直强调，以完整的教育生活培养完整的人。中学时期，学生充满着青春活力，他们有很多幻想，需要一个释放青春的舞台。因此，执信给学生提供很多的平台，关注了学生作为一个人的精神需要、身心健康与情感需要，激发了学生的潜能。我想，也正是因此，学生们对执信有很强的归属感。

南方+：执信如何挖掘红色基因，培养社会主义建设者和接班人？

何勇：执信中学一直很强调爱国主义教育和责任担当教育。这段时间，我们开展了多个活动，鼓励学生挖掘学校历史、讲述执信故事，让他们向先辈们学习。

这一代学生将是实现中华民族伟大复兴的主力军。到2035年，这帮孩子30多岁，到2050年，他们40多岁，都是人生发展的黄金时期。我们希望这些孩子能把自己的未来发展和祖国的发展紧密结合在一起，把自己的理想和民族发展、国家利益结合在一起。

南方+：站在建校百年的新起点上，执信中学如何“再出发”？

何勇：首先，我们要继续传承执信精神，坚持立德树人，为国育才。我们正在筹建校史馆，希望通过回望历史，更好地面向未来。

同时，脚踏实地，敢于担当，勇做教育改革发展的开拓者。我们要做好教育科研课题、打造多姿多彩的校园文化活动、扎实推进集团化办学、大力开展国际交流，让学生具有家国情怀、全球视野、创新精神、实践能力。