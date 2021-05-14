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想读师范当老师？高考志愿填报时这三点要着重了解！

2021-05-14 08:34 来源：南方网
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　　家长们在讨论选专业的时候，有一种考虑策略是从未来职业的角度来选专业。

　　这阵子，不少家长在群里咨询，如果以后想当老师，应该怎么来填志愿呢？

　　在之前的“广东高考招生咨询会”中，我们请到高考志愿填报专家长今老师，针对性地介绍了——师范类专业的高考志愿填报策略。

　　长今老师建议，如果说你将来毕业想做老师的话，高考志愿填报你可能最好得选师范类专业。

　　可填报师范类专业的批次

　　提前批、教师专项、本科批、专科批。

　　小贴士：各批次之间投档顺序是怎样的？相互会有影响吗？（←点击链接查看详情）

　　招收师范类专业的院校，有三类

　　第一类，专业的师范类大学，比如北京师范大学、华东师范大学、华南师范大学等等，这类名称里有包含“师范”的大学。

　　第二类，含师范类专业的普通院校，比如广州大学、深圳大学等等。这类学校是有开设一些师范类专业的。

　　长今老师介绍到，前面这两类毕业后出来是当小学或者一些具体学科的老师，比如数学老师、语文老师、英语老师这一类。如果以后想当大学老师，很多学校都要求是博士以上。

　　第三类，技术师范院校，比如广东技术师范大学、天津职业技术师范大学。

　　长今老师提醒，如果你选择的不是师范类的专业和院校，以后也是有可能当老师的，但是对这些同学来说就一定要考教师资格证了。

编辑： 罗予岐

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