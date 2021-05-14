如何带文科研究生的“研究”起步

从入学第一天开始，都希望通过导师，获得能力的发展。

所有研究生，从入学第一天开始，都希望通过导师，获得能力的发展。

顾名思义，“研究”是研究生的本质特征，“研”和“写”是文科研究生的主要任务。这事说起来简单，做起来难。布置学术文献让硕士生、博士生看，这是起步。一段时间后，交来读书报告，就可以看出学生“研究”存在的问题。此后各个阶段，包括概念分析、问题聚焦、材料挖掘、价值提升、文本构造，产生的各种各样的“研究”问题，一直难以消除。导师苦在指出问题而得不到解决，学生烦在知道了问题，但找不到解决的方法。问题的性质不同，但共性是明显的。

A类学生的情况是，阅读文献后，能找到文章的创新点，生发出一些思考，但思考不能聚焦。交上来的文章，往往天马行空，说了一大堆问题，就是看不出要研究哪个问题，也判断不出哪个问题重要，各种问题不能形成主次关系。换句话说，就是不能聚焦到一个核心问题上去。这种情况属于“平行问题”误区。

B类学生的情况是，交上来的文章，往往是复述文献内容，类似文摘、译摘。虽然看到文献里的一些观点，但看不出文献背后的学术思路，想不出问题，停留于知识背景概述，无法进入研究。这种情况属于“远景扫描”误区。

C类学生的情况是，文献阅读只能停留于字面意思，找不到文章的创新点，也不知道这个文章对自己的研究和写作有何关联。交上来的读书报告，往往不知所云，写出来的“论文”，怎么都难纳入学术范畴。这种情况属于“学术阻隔”误区。

三类学生存在的问题，不单纯是结果的不同，而是发展过程的差异问题。A类学生的问题解决起来相对容易，而B类C类学生比较困难。

总的来看，三类学生在研究上存在的共同问题，恰恰就在于锁定不了研究的问题。面对这些具有共性的问题，导师可以统一讲解，结合学生的文章做具体分析。

那么，导师讲什么？关键的是，第一要讲怎么聚焦，针对学生交上来的文章，谈“平行问题”中哪个问题最具学术贡献度，破解这样的问题知识创新价值最大。理由是什么？教授要讲出让学生信服的道理。

第二要讲经典文献，帮助学生把具体文献背后的思想脉络、创新思路描绘出来，让学生从可见的文字看到背后看不见的学术精华。简单说，这个就是讲阅读的问题。阅读的目的是提炼和我们研究相关的内涵，解决文摘、译摘类“远景扫描”问题。

第三要讲文献的亮点定位。从文章的“提要”“导言”“结论”里定位出论文的创新亮点，帮助学生走进论文，走进学术，解决“学术阻隔”的问题。

以上我们仅仅谈了研究生指导第一阶段的问题，后续还有社会调查、数据分析、思路凝聚、结构整合、创新指向等阶段。问题始终会发生，解决问题是一个过程，能力形成也是一个过程。解决第一阶段的问题，是研究生是否能入门学术、开展研究的关键，否则后续各阶段都是不着边际的空想。对于导师而言，研究学术是学问，研究学生如何做成学问，也是学问，而且是更重要的学问。

（作者：卢德平，系北京语言大学语言学系教授、博士生导师）