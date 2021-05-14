广州新华学院获批设立广东省博士工作站

这次全省共有206家单位获批设立博士工作站，其中高校20所。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/吴丹莹 李秋娴）5月7日，根据《关于在广州医科大学附属肿瘤医院等206家单位设立广东省博士工作站的通知》，经广东省人力资源和社会保障厅批准，广州新华学院成功获批设立广东省博士工作站。这次全省共有206家单位获批设立博士工作站，其中高校20所。

广东省博士工作站是广东省博士人才管理服务的创新平台，主要功能是吸纳集聚博士博士后人才，为博士博士后人才提供科学研究、项目申报、联谊交流等服务，发挥人才服务平台功能等。此次广州新华学院获批设立广东省博士工作站，是广东省人力资源和社会保障厅和广东省教育厅对学校科研能力、综合管理水平及服务能力的肯定，意味着学校将具备吸纳、引进、聚集更多博士博士后人才的资格和能力，是学校人才队伍建设的一次飞跃，也是构建高层次人才队伍的一个新的里程碑。

自2016年提出“学术强校、质量立校、特色兴校、开放办校”的十六字办学方略开展创新强校建设工作以来，广州新华学院主动对接区域经济社会发展需求，努力营造良好的科研环境，积极探索跨学科、跨领域的科研合作模式，成立了多个研究机构。经过几年的建设和筹备，学校学科与科技管理处（以下简称“科技处”）、教务处、人事处和设备与实验室管理处等部门的共同合作，努力向广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”的行列迈进，并在近年朝着争取建设博士工作站的目标努力。

此后，广州新华学院设立博士科研驿站，并通过博士导研计划、百名骨干教师培养计划、海外导师导研导教计划等多重教师骨干人才培养模式，培养学校自有师资队伍。与此同时，学校还充分利用校内外资源、技术、专业及人才等优势，与广东省科学院、广东省科学院广州地理研究所、北京左耳科技有限公司等多家企事业单位共建产学研合作基地，积极开展科学研究，逐步形成了良好的人才建设与培养机制，为人才的发展搭建了优良的平台。在各项举措的激励下，学校近五年的科研项目承担、授权专利及软件著作权、年均发表高水平学术论文、出版学术著作等在质和量上都得到有效提升。学校整体科研水平及综合竞争力得到显著提升。