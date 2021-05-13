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谭东虹和“四合一教学”：改革课堂教学，让学生健康快乐成长

2021-05-13 14:27 来源：南方网
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　　2015年10月到2016年5月，谭东虹“四合一教学”团队三进毕节，贵州省毕节市大方县牛场镇苗族彝族乡的果宝小学九（5）班由萎靡不振到意气风发，发生了巨大的转变。从使用信息卡的全员参与到小组的互助合作，从组间竞赛的争先恐后，到个性展示的风采绽放，让人们忘记了眼前是一群被贴上“差生”标签的孩子们，让人不由自主地想参与到他们的互动中去。从个性化的回答到争抢式的上台板演，可以领略到孩子们在学习中的兴趣与自信，是学生由内而外快乐成长的感动。

　　许多人知道谭东虹，是因为她和“四合一教学”团队携手走天涯，实践教育梦。

　　作为“四合一教学”掌门人，20多年来，东到山东，南到港澳，西到贵州，北到辽宁，中到河南，谭东虹和“四合一教学”团队受邀到60多个地区与学校推广“四合一教学”，凡认真实验“四合一教学”的学校和老师都取得显著成绩。

　　“四合一教学”1994年创建，1997年开始实践。先后完成全国教育科学十五规划课题和十一五规划课题的研究。荣获广东省普通教育教学成果一等奖。国家级教学成果奖二等奖。中国教育学会，中国教育报先后举办全国现场会，并走出国门，受到美国华盛顿州立大学全资邀请，远赴美国介绍交流。

　　“四合一教学”成效显著，是因为其独特性。

　　1.根据脑科学研究成果，让每一位学生画“全脑偏好图”，以此为依据，成立互助合作学习小组，做到组内异质，组间同质。

　　2.运用一套彩色信息卡，即时反馈，做到关注每一位学生，并向全班同学承诺：凡进课室上我课的就是我的学生，是我的学生一个也不落下。

　　3.有一套行之有效的评价体系，激励学生积极参与到教学中，全情投入，课堂上没有局外人。

　　4.无论哪个地区，哪类学校，哪个年级，哪个学科，哪位老师，都可以应用“四合一教学”，具有普适性。

　　谭东虹老师出生于1962年10月，在云南师大附小和附中完成了义务教育学习，1983年大学毕业。退休前任广州市第七中学地理高级教师，被聘为广州市中学特约教研员，地理教研会理事，青少年科技协会理事，广州“教育e时代”名师辅导网名师，广东省地理学会会员，先后被评为广州市中小学教师教改积极分子、广州市七中优秀共产党员、广州市越秀区名师，广州市首批基础教育市级骨干教师。指导研究性学习和科技活动经验，成果显著；指导学生参加青少年科技创新大赛，获得广东省一等奖、全国三等奖,相关论文在日本东京举行的“国际生物气象学术会议”上报告。

　　20多年来，用“四合一教学”的班级，平均分高尖子生多！到今天，伴随着无数老师们的快速成长，无一例外地见证了“四合一教学”的可行性、有效性、科学性和普适性！作为“四合一教学”的掌门人，直到今天，谭东虹依旧热情不减，和“四合一教学”团队的老师们一起坚持推动课堂教学改革，用实践来证明：“改革课堂教学，让学生健康快乐成长。”

 

编辑： 罗予岐

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