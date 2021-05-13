广州中考自招计划共1265个

5月11日，广州市招考办发布了2021年广州市普通高中自主招生计划和招生简章汇总表。

5月11日，广州市招考办发布了2021年广州市普通高中自主招生计划和招生简章汇总表。全市共有25所示范性普通高中（含校区）进行自主招生，共有招生计划为1265个，比去年增加13个。广州市第二中学自主招生计划最多，为90个。

今年是广州普通高中学校试行自主招生的第3年，首次提出示范性普通高中自主招生投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以上，华南师范大学附属中学更要求学生录取参考科目成绩等级均须达到A级。

招生计划比去年增加13个

根据政策，省、市属示范性普通高中自主招生面向全市；区属普通高中自主招生面向本区，老三区（越秀、海珠、荔湾三区）自主招生视为三个独立的招生区域面向本区。

记者对比发现，今年广州共有25所示范性普通高中（含校区）进行自主招生，比去年多了广东广雅中学（花都校区）和广州市真光中学（汾水校区）2个校区。

按照规定，广州每区1所区属示范性普通高中（由区教育局选定）可申请开展自主招生。记者对比发现，有些区开展自主招生的学校有所变化，黄埔区参与自主招生的学校由广州市第八十六中学变为广州科学城中学。

今年统筹下达招生计划为1265个，比去年增加13个。值得注意的是，今年政策首次允许非示范性高中开展自主招生，但根据发布的自主招生计划，并没有非示范性高中参与其中。

首次明确自主招生培养方案

今年广州中考自主招生首次增加了对地理、生物学、音乐、美术、信息技术等5门录取参考科目成绩等级要求。根据政策，示范性普通高中自主招生投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以上。华南师范大学附属中学对于录取参考科目成绩等级提出了更高的要求，要求均须达到A级。

成绩方面，华南师范大学附属中学、广东实验中学、广州市第二中学、广东广雅中学（本部校区）、广东广雅中学（花都校区）、广州市执信中学、广州市第六中学、广州外国语学校、广州市第七中学等要求初中学业水平考试录取计分科目成绩须达到2021年广州市普通高中第一梯度投档控制线；广州大学附属中学、广州市铁一中学（越秀校区）、广州市铁一中学（番禺校区）、广州中学、广东仲元中学等要求须达到2021年广州市普通高中第二梯度投档控制线；广州科学城中学、广州市南沙第一中学等要求须达到2021年广州市普通高中第三梯度投档控制线。

记者注意到，今年各校的自主招生简章明确了培养目标、培养方案及培养模式。例如，华附的特色项目是大学先修实验班，开设AP英语课程、微积分课程、阅读与写作、微观经济等四门大学先修课程，用大学的教学方式和学习方法来教与学；大学先修强基班，结合高校强基计划，突出基础学科的支撑引领作用，重点在语文、数学、物理、化学、生物等学科开设大学先修课程。