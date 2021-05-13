大家都在问|“怎么有些院校投档数比录取数多？这样服从调剂也有退档风险吧？”

怎么有些院校投档人数比录取人数要多呀，这样即使服从调剂也有退档的风险吧？

阅读关键词：【新高考】【填报技巧】

问：怎么有些院校投档人数比录取人数要多呀，这样即使服从调剂也有退档的风险吧？

答：事实上，绝大多数高校都在招生章程中明确规定，只要考生服从专业调剂且没有限制条件，就不会退档。

平行志愿可以大大降低退档风险，但是仍然存在一定的退档风险，这个风险主要来自于考生自身条件和填报的志愿。因此，考生和家长在填报高考志愿的时候务必慎重考虑是否服从专业调剂，注意避开限报专业，仔细研究招生章程和招生计划。

问：请问老师，我如果报提前批师范且服从调剂，会怎样调剂呢?会直接调剂到同一专业组里面非师范类专业吗？谢谢！

答：家长您好，如调剂也只是在专业组内进行调剂，具体要看专业组的设置里面包含什么专业。

问：如果非师范类专业和师范类的专业在同一个专业组内呢？

答：如果非师范类专业和师范类的专业在同一个专业组内，是有这个可能性的，但这个放在同一组内的概率比较小，最终还是以考试院公布的招生计划那个大厚本为准。

问：老师您好，我的孩子是历史组，成绩在民办大学的分数线，日后也准备考研究生，请问如何选择民办大学的层次？

答：民办大学的排位可以根据“校友网”“艾瑞森排位“做参考。

一般民办大学可分为独立学院和纯民办的院校，可优先考虑独立学院，因为有母体院校的支撑，教学理论比较先进，教学资源比较丰富。但今年教育部要求独立学院转设，很多独立学院都已经改名了，要注意。

问：老师您好！我想咨询一下，我孩子是是选历史的男生，高度近视，有很多不宜报读的专业，比如我孩子想报心理学，据我了解也是受限的，这样应该怎么判断所填院校是否会退档，要怎么去规避？谢谢老师

答：如果选择是历史，对于专业的影响反而不是很大，如果视力情况不是太好，建议可以选择管理类、金融类、哲学、外语类专业都问题不大。

心理学是不招色盲色弱，但是对于近视是没有问题的。

考考提醒：具体专业要求参照各高校招生简章，考生体检状况与相关专业录取要求可查看《广东省2021年普通高等学校志愿填报指南》（考试院“大厚本”）第三章体检要求部分。

问：公费师范生需要到农村任教一年吗？普通师范生毕业有带编制吗？部属公费师范生服务这六年期间是不是一定要要到农村服务一年？

答：公费师范生要服务六年 普通师范生是没有编制，需要自己考的。

2018年教育部有发文，是这么说的，支持农村地区教师队伍建设，规定“到城镇学校工作的公费师范生应到农村学校服务1年”。教育部的总体要求是，部属师范大学公费师范毕业生全部到中小学校任教。

【出品】南方青春高考季

【记者】罗予岐

【本期专家顾问】广东阳光高考公益专家库梁浩团队