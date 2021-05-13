广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

大家都在问|“怎么有些院校投档数比录取数多？这样服从调剂也有退档风险吧？”

2021-05-13 08:59 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　阅读关键词：【新高考】【填报技巧】

　　问：怎么有些院校投档人数比录取人数要多呀，这样即使服从调剂也有退档的风险吧？

　　答：事实上，绝大多数高校都在招生章程中明确规定，只要考生服从专业调剂且没有限制条件，就不会退档。

　　平行志愿可以大大降低退档风险，但是仍然存在一定的退档风险，这个风险主要来自于考生自身条件和填报的志愿。因此，考生和家长在填报高考志愿的时候务必慎重考虑是否服从专业调剂，注意避开限报专业，仔细研究招生章程和招生计划。

　　问：请问老师，我如果报提前批师范且服从调剂，会怎样调剂呢?会直接调剂到同一专业组里面非师范类专业吗？谢谢！

　　答：家长您好，如调剂也只是在专业组内进行调剂，具体要看专业组的设置里面包含什么专业。

　　问：如果非师范类专业和师范类的专业在同一个专业组内呢？

　　答：如果非师范类专业和师范类的专业在同一个专业组内，是有这个可能性的，但这个放在同一组内的概率比较小，最终还是以考试院公布的招生计划那个大厚本为准。

　　问：老师您好，我的孩子是历史组，成绩在民办大学的分数线，日后也准备考研究生，请问如何选择民办大学的层次？

　　答：民办大学的排位可以根据“校友网”“艾瑞森排位“做参考。

　　一般民办大学可分为独立学院和纯民办的院校，可优先考虑独立学院，因为有母体院校的支撑，教学理论比较先进，教学资源比较丰富。但今年教育部要求独立学院转设，很多独立学院都已经改名了，要注意。

　　问：老师您好！我想咨询一下，我孩子是是选历史的男生，高度近视，有很多不宜报读的专业，比如我孩子想报心理学，据我了解也是受限的，这样应该怎么判断所填院校是否会退档，要怎么去规避？谢谢老师

　　答：如果选择是历史，对于专业的影响反而不是很大，如果视力情况不是太好，建议可以选择管理类、金融类、哲学、外语类专业都问题不大。

　　心理学是不招色盲色弱，但是对于近视是没有问题的。

　　考考提醒：具体专业要求参照各高校招生简章，考生体检状况与相关专业录取要求可查看《广东省2021年普通高等学校志愿填报指南》（考试院“大厚本”）第三章体检要求部分。

　　问：公费师范生需要到农村任教一年吗？普通师范生毕业有带编制吗？部属公费师范生服务这六年期间是不是一定要要到农村服务一年？

　　答：公费师范生要服务六年 普通师范生是没有编制，需要自己考的。

　　2018年教育部有发文，是这么说的，支持农村地区教师队伍建设，规定“到城镇学校工作的公费师范生应到农村学校服务1年”。教育部的总体要求是，部属师范大学公费师范毕业生全部到中小学校任教。

　　【出品】南方青春高考季

　　【记者】罗予岐

　　【本期专家顾问】广东阳光高考公益专家库梁浩团队

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第8期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235