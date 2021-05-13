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高考志愿表这样填，就算分数够，高校想录取你也做不到

2021-05-13 08:59 来源：南方网
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　　小东是2020届高考生，在前辈的建议下，早早的报名了自己心仪高校——南方科技大学的综合评价，最终却被一所师范类专业录取了。

　　而且，在各校录取结束之后，小东发现原来自己的分数是可以上南科大的，遗憾不已。

　　正在读本文的你，知道这是为什么吗？

　　这正是因为小东当时没有搞清楚，各批次的录取顺序和规则！

　　提前批师范类专业的投档录取比综合评价早，所以说你如果铁定心思想读综合评价的高校，提前批非军检的师范类就要慎重报了。

　　更让大家关注的是，今年是广东新高考，志愿表也有了很多新变化！

　　所以说！！！

　　在填志愿、了解选学校和选专业之前，你必须要知道志愿表里，有哪些你是可以填的、需要填的，以及很重要的是，各批次录取顺序是怎样的？今天就带大家来搞清楚！

　　温馨提示：

　　对照着志愿表看，更清晰！还没下载电子版的赶紧在“广东考试”微信公众号，后台回复关键词【志愿表】马上下载！

　　夏季高考的投档顺序是怎么样的？

　　往下看之前，先要搞清楚投档和录取的区别！（←点击链接可以查看）

　　从大的板块来讲，是按照下面这个顺序一个批次一个批次往下投档：

　　本科提前批

　　本科普通批

　　专科提前批

　　专科普通批

　　关注一：

　　4个批次的投档时间是不一样的，相互之间也不会有影响。

　　简单地说，如果你在提前批被退档了，也不会影响普通批的投档。

　　关注二：

　　达到了某个批次录取最低分数线的考生，才可以参加这个批次的投档。

　　简单地说，你要达到本科线才有资格参加本科批次（包括提前、普通）院校的投档录取。

　　关注三：本科普通批被退档之后会怎样？

　　在本科普通批中，一经投档，同批次的其他志愿组作废，如退档，则可以参加本科征集志愿（又称补录），再次填志愿。如果补录不上，则继续检索之前已经报考的专科提前批和专科普通批。

　　关注四：有一个特殊情况，提前批里被退档之后会怎样？

　　如果被军检院校退档，是可以继续参加提前批非军检院校以及提前批其他的录取的。

　　如果被非军检退档，可以继续参加提前批其他类型的录取，同时不影响本科普通批。

　　To普通类高考生，各批次录取顺序是这样的

　　普通类物理组和历史组分开划线，分开投档

　　总的来说，就是按照志愿表里的录取批次，从上到下录取。一旦被前面的批次专业组录取，后面的都作废。

　　举个例子，如果你被提前批的非军检院校录取，提前批后续的综合评价志愿将作废。

　　所以，如果你一定一定想去综合评价的学校，那么提前批靠前的空军招飞、军检院校、非军检院校、教师专项、卫生专项，这几类要不要填，就要慎重了。

　　To艺体类高考生，各批次录取顺序是这样的

　　艺体生物理组和历史组一起划线，一起投档

　　课后练习

　　看完今天的文章，你能清晰地知道下面几个问题的答案吗？在评论区告诉我们吧！

　　1.提前批一定要填吗？

　　2.军检院校和非军检院校可以都填吗？

　　3.填了提前批被退档会影响本科批吗？

　　4.我被提前批师范类院校退档了，综评还有机会吗？

　　【出品】南方青春高考季

　　【记者】翁子盈

　　【本期专家顾问】广东阳光高考公益专家库梁浩团队

编辑： 罗予岐

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