广州二中系新增一所高中

5月11日，记者从广州开元学校了解到，该校今年9月起开设高中部，初始办学规模为高一年级4个班160人，招生计划的100%面向黄埔区，其中包括招收体育特长生4名、艺术特长生5名。

广州二中系又新增一所高中招生。5月11日，记者从广州开元学校了解到，该校今年9月起开设高中部，初始办学规模为高一年级4个班160人，招生计划的100%面向黄埔区，其中包括招收体育特长生4名、艺术特长生5名。

广州开元学校是广州二中教育集团受黄埔区人民政府委托管理的黄埔区区属公办学校。广州开元学校常务副校长、掌门人陈祖力介绍，本次开元学校开办高中，广州二中教育集团将提供管理团队、学科教学团队及竞赛团队支持与支撑教学，直接参与教学并管理。