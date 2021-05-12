广州民办小学招生 5月11日至18日 采集报名信息

网上采集报名信息阶段，只需填写适龄儿童和监护人的基本信息。6月1日至4日，民办小学招生网上填报志愿。已网上报名公办小学的广州市户籍学生，也可以报名民办小学，不影响公办小学录取和注册。

5月11日，广州市民办小学招生开始网上采集报名信息，至5月18日结束。网上采集报名信息阶段，只需填写适龄儿童和监护人的基本信息。6月1日至4日，民办小学招生网上填报志愿。已网上报名公办小学的广州市户籍学生，也可以报名民办小学，不影响公办小学录取和注册。

非广州户籍学生报名需有居住证

2021年8月31日（含8月31日）前年满6周岁，符合以下条件之一的适龄儿童可报读广州市民办小学。一是具有广州市户籍；二是其本人或父母（或其他法定监护人）其中一方持有在广州市办理且在有效期内的《广东省居住证》（或具同等功能和效力的其他有效证件）。

5月11日至18日，每天9时至21时30分，家长可登录广州市义务教育学校招生报名系统（http://zs.gzeducms.cn），准确填写报名信息，包括适龄儿童基本信息、居住证信息、监护人信息等。

6月1日至4日，家长需再次登录广州市义务教育学校招生报名系统填报志愿。报名系统将根据民办学校招生区域学生有关信息自动匹配符合条件的学校供选择报名，每人可填报1至2个平行志愿。

放弃民校后统筹的公校不一定是原对口学校

已网上报名公办小学的广州市户籍学生，还可以报名民办小学吗？今年广州继续实行“公民同招”，在明确了公办小学、民办小学录取结果后，安排公民办小学在同一天组织新生注册，都是6月26日。只要被公办小学录取，若民办小学没有派中，可以回到公办小学注册。若派中民办小学，则在公办小学、民办小学两者之间选择其一去现场注册即可。

如果派中后的民办学校的学费较高，对家庭经济有点压力，可以选择放弃吗？放弃学位后，孩子还可以去哪里申请就学？

广州市教育局提醒，家长在网上填报志愿前，务必要事先了解民办义务教育学校的收费情况、办学条件等相关信息，根据孩子个性、家庭经济状况等实际，理性填报志愿。

被电脑派位派中的学生，家长需要在规定时间内在网上报名系统进行确认，并按要求到拟录取学校进行注册。逾期未注册的学生，视为放弃录取资格。

广州市户籍学生或符合政策性照顾条件的学生自愿放弃民办学校学位的，可以到属地区教育局申请统筹公办学位。需要注意的是，统筹的学位不一定是原电脑派位或者对口直升学校的学位。

不符合政策性照顾条件的非广州市户籍学生，可以按当地区指引或规定申请入学，包括积分入学，或者参加民办学校补录等。