广州市教育局提醒家长理性看待校外培训

家长要理性看待校外培训的作用，综合孩子的精力、兴趣、特长、学业水平等因素，理性选择适合孩子能力发展的正规校外培训机构，切勿盲目跟风，随意或过度为孩子安排校外培训，给孩子造成过重负担。

5月9日，广州市教育局发布一则提醒指出，对校外培训机构以各种优惠方式诱导跨学期、跨学年、公示标准外收费的，家长应警惕，拒绝缴纳并向相关部门举报。

近期，各地通报多起校外培训机构涉嫌超前超纲培训、虚假宣传、虚假广告、超期违规收费等违法行为。广州市教育局提醒，家长要理性看待校外培训的作用，综合孩子的精力、兴趣、特长、学业水平等因素，理性选择适合孩子能力发展的正规校外培训机构，切勿盲目跟风，随意或过度为孩子安排校外培训，给孩子造成过重负担。

同时，家长要选择合规培训机构，认真鉴别培训机构办学资质，选择证照齐全、办学规范、质量有保障的校外培训机构，机构证照应在办学场所显著位置公示。家长可通过“全国中小学生校外培训机构管理服务平台（http://xwpx.moe.edu.cn）”查询有资质的校外培训机构名单，或登录广州市教育局官网（http：//jyj.gz.gov.cn/）查询校外培训机构白名单。

广州市教育局提醒，家长要签订规范服务合同。建议家长与培训机构签订由教育部、市场监管总局统一印发的《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》，索取正规发票，不要超期超前交费，妥善保管好合同文本、刷卡单据、交费发票等资料，依法维护自身权益。

广州市教育局提醒，家长可积极参与监督。在选择培训机构时，要注意“四查看”。

要查看收费管理。校外培训机构收费项目及标准应在显著位置公示，不得一次性收取或通过拆分合同等形式变相收取时间跨度超过3个月的费用。培训费一般应于临近培训课程开班前收取，不应过早提前收取。对校外培训机构以各种优惠方式诱导跨学期、跨学年、公示标准外收费的，应心生警惕，拒绝缴纳并向相关部门举报。

要查看教师资质。校外培训机构从事语文、数学、英语等学科类培训的教师应具有相应教师资格。培训机构应将教师姓名、照片、任教班次及教师资格证号在其网站及培训场所显著位置予以公示。

要查看培训内容。培训内容不得超出相应的国家课程标准，培训班次必须与招生对象所处年级相匹配，培训进度不得超过所在县（区）中小学同期进度。严禁组织举办中小学生学科类等级考试、竞赛及进行排名。不得举办、受托举办或变相举办与招生入学挂钩的测试活动。

要查看培训时间。培训时间不和当地中小学校教学时间相冲突，培训结束时间不晚于20：30，不得留书面作业，不得向家长和学生做培训效果的保证性承诺。

广州市教育局提醒，为营造良好的教育生态，真诚欢迎广大家长进行监督，通过12345政府服务热线进行监督举报，共同推动校外培训机构规范办学。

南方日报记者 马立敏

通讯员 穗教宣