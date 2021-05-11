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4万考生+31个考点！佛山将确保高考安全顺利进行

2021-05-11 09:22 来源：南方plus 王雅铄
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　　2021年佛山市普通高考报名人数共40882人，全市设31个考点，1694个考场。5月8日下午，佛山市2021年普通高考安全工作电视电话会议在中国移动信息大厦召开，部署今年高考相关工作。

　　在收听收看国家、省有关会议后，佛山市副市长许国就深入贯彻落实国家和省电视电话会议精神，做好佛山市2021年高考安全工作提出要求，要高度重视，不断增强做好高考工作的责任感和紧迫感；完善部门联动工作机制，强化考试环境综合整治，共同做好考试安全保密、疫情防控、食品卫生、考试环境综合治理、考务组织、应急处置等工作。

　　许国还表示，今年是新高考改革后的第一次高考，全市要加强监督检查，主动防范组考工作面临的风险；严防死守，确保考试安全保密万无一失试卷安全是考试工作的生命线，不容有失；严格落实疫情防控措施，确保涉考人员生命安全和身体健康，教育、卫生部门和考点要紧密配合，做好人员、物资保障工作；严肃考风考纪，维护考试公平公正。

　　会上，佛山市政府副秘书长邓灿荣也结合会议精神进行了具体部署。他指出，5月中下旬和高考期间，佛山市招生考试委员会将就高考准备、考试组织等各项工作组织全面的巡视督查，以确保考试组织周密、试卷安全保密、考生顺利赴考，考试环境公平公正。

　　【南方日报记者】王雅铄

　　【通讯员】林建娜

编辑： 罗予岐

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