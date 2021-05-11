中考体育“国测”3年都参加可得10分

学生初中3年均参加《国家学生体质健康标准》测试拟可得10分。

5月9日，广州市教育局发布《广州市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见（修订征求意见稿）》（简称《实施意见（修订征求意见稿）》）。学生初中3年均参加《国家学生体质健康标准》测试拟可得10分。

3年均不参加“国测”不得分

《实施意见（修订征求意见稿）》有哪些修改内容？

《国家学生体质健康标准》成绩（10分）计分修订为：学生应在七、八、九年级参加《国家学生体质健康标准》测试，3年均不参加测试不得分，有1年参加测试得3分，有2年参加测试得6分，有3年参加测试得10分。当年已办理免予执行《国家学生体质健康标准》的学生，按当年已参加测试计算得分。

外地返穗生《国家学生体质健康标准》成绩（11分）计分修订为：外地返穗生需要提供其所读学校的《国家学生体质健康标准》测试记录。七、八、九年级的《国家学生体质健康标准》成绩满分11分，3年均不参加测试不得分，有1年参加测试得4分，有2年参加测试得7分，有3年参加测试得11分。当年已办理免予执行《国家学生体质健康标准》的学生，按当年已参加测试计算得分。

记者查阅《广州市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见》，此前对于《国家学生体质健康标准》成绩（10分）的内容为：学生在七、八、九年级应参加《国家学生体质健康标准》测试，七、八年级每学年满分均为3分，九年级满分为4分；其中优秀为满分、良好为2分、及格为1分、不及格为0.5分、未参加测试为0分。（注：2021届毕业生只计算八、九年级测试成绩，八、九年级各5分，其中优秀为5分、良好为4分、及格为2分、不及格为1分、未参加测试为0分）。

对于“外地返穗生和往届生”而言，《国家学生体质健康标准》测试成绩11分，七、八年级每学年满分均为4分，九年级满分为3分；其中优秀为满分、良好为2分、及格为1分、不及格为0.5分、未参加测试为0分（注：2021届毕业生只计算八、九年级测试成绩，八、九年级各5分，其中优秀为5分、良好为4分、及格为2分、不及格为1分、未参加测试为0分）。

修订意见拟从2018级学生开始实施

2019年7月31日，广州市教育局印发了《广州市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见》。2020年受新冠肺炎疫情等不可抗力因素影响，广州各区、各初中学校实施体质健康标准测试时的场地、环境、组织方式等方面无法确保一致，因此《国家学生体质健康标准》成绩以等级计分方式纳入中考体育考试成绩的条件还不够成熟。

广州围绕《国家学生体质健康标准》成绩计分，组织专家论证并经充分研究，对实施意见中《国家学生体质健康标准》成绩计分方式进行修订，形成了《实施意见（修订征求意见稿）》。该意见稿自印发之日起施行，有效期至2023年12月28日。考试对象为参加初中学业水平考试的九年级学生（2018年秋季入学的七年级新生开始实施）。

广州市教育局提醒，对《实施意见（修订征求意见稿）》如有不同意见，请自该公告发布之日起10日内，以书面或电子邮件形式向市教育局反映，通讯地址为广州市西湖路83号广州市教育局，邮政编码为510030，电子邮箱为gztiweiyi@gz.gov.cn。