第2届广东民办教育博览会暨第20届广东教育装备展览会将于6月举办

博展会将于6月26日-28日在广州国际采购中心举行。

南方网讯 5月10日下午，第2届广东民办教育博览会暨第20届广东教育装备展览会（以下简称“博展会”）新闻发布会在广州举行。广东省民办教育协会会长、广东省教育厅原党组成员、巡视员赵康，广东省民办教育协会常务副会长、广东省教育厅政策法规处原调研员张耀荣，广东省教育装备行业协会副会长兼秘书长王桂花等对新闻发布会总体情况作了简要发言并回答记者问题。

据悉，此次博展会以“党建引领、立德树人；交流合作、创新发展”为主题，将于6月26日-28日在广州国际采购中心举行。值得留意的是，博展会特别设计开发了云展小程序,实现线上线下同步展示，是“科技+教育”的智慧碰撞。

据记者现场了解到，此次展示广东省民办学校尤其是民办高校党建和思政工作取得的成果，向党的百年华诞的献礼，其中包括各级各类民办学校党建成果、办学特色、招生咨询，各级各类学校所需教学仪器设备、信息化服务方案等展区，同期还将召开广东省民办高校党建与思政工作研讨会等。博展会由广东省民办教育协会、广东省教育装备行业协会联合举办。

发布会上，广东省民办教育协会常务副会长张耀荣作简要介绍。他强调：今年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。此次活动的举办，是秉持首届博展会的宗旨，服务教育的初心，不断开拓创新的精神，搭建民办学校与相关产业的交流合作平台，进一步推动民办学校与教育装备企业的深度融合。

谈及目前招商情况，广东省教育装备行业协会王桂花秘书长介绍道：“此次招商会立足广东、面向全国推出展位1000余个，展出面积近20000平米, 将最大限度地整合资源，推进开展各项展示和主题活动，聚力促进教育产业融合发展。截止目前，招商工作已达到70%，后续招商正在有序进行中。她呼吁，凡经批准并合法办学的各级各类民办学校（含培训机构）及相关企业单位，经工商登记并依据有效标准生产、经营的教育装备类企业，均可报名参展。”

广东广视通科教设备有限公司董事长陈登贵作为参展企业代表发言，他说：“博展会搭建了民办学校与教育装备相关产业的交流、合作平台，促进产学合作、科教融合、供求对接。”

会后，赵康会长接受记者采访时指出，今年的博展会突出展示广东省各级各类民办学校党建和思政工作经验，促进党建工作，在党建的引领下，推进广东省民办学校不断提高教育教学质量和发展水平。他还提出，将民办教育学校和教育装备相结合的博览会，是产教融合的博览会的举创，是进一步推动民办学校与教育装备企业的深度融合、创新发展，促进民办学校信息化的步伐。

据了解，本次博展会制定了完善的疫情防控方案，成立疫情防控工作专项小组，严格落实疫情防控“四个要求”，充分做好了防疫物质储备和应急工作，将会及时根据现场情况进行健全的处理，配合相关政府部门及单位做好防控工作，确保本次博展会顺利安全的举办。