英国留学丨管理学中“学问”深！快来看你适合报读哪一种？

英国的管理学学习内容涉及广泛，专业细分领域全面，学生总可以找到其中一个方向进行深入的学习。

谈起管理学，大家并不陌生，但又不清楚它具体是做什么的。其实，管理学是一门研究人类管理活动规律及其应用的科学，它所教授的内容来源于管理中的经验指导，学习它的目的也正是应用于管理实践，学习和教学之间两者相辅相成。

英国的管理学是一门综合性的交叉学科，学习内容涉及广泛，比如经济管理、市场营销 /人力资源管理、运营管理、物流管理 / 供应链、数量分析、商业策略等，学生总可以找到其中一个方向进行深入的学习。

为什么选择去英国读管理学？

培养复合型人才。 英国的管理学致力培养具备计划、组织、指导、控制经营等多方面能力的商业人才；

打造丰富的学习、实践环境。 英国各大高校与知名企业都保持的良好的联系和合作，通过组织讲座、邀请业界精英与大家分享经验，为学生提供优质的学习氛围，也帮助学生更好的理解和掌握专业知识；

实用性强，就业面广。 管理学是文理科学生都可以报读的，学习面广阔，适用度和性价比都教高。有的学校会提供实习机会，学生除了可以提升自己的专业能力，还可以利用这些机会去提升自己的社交及应变能力，为今后的就业、创业打好基础。

紧跟市场需求，管理学就业前景乐观

管理学的学生毕业后的就业情况都比较乐观。有数据显示，每年有95%的学生在毕业后的3个月内找到稳定的工作，就业领域也比较广泛，金融、会计、市场营销、物流管理、人力资源咨询等方向有涉足。

这里我们重点关注 供应链管理专业和工商管理专业 的未来发展：

近年来国内物流行业发展迅猛，传统物流行业与智能物流信息管理系统相结合，对于想要出国学习供应链管理的同学来说，是个黄金时机。在就业方向上有：专业物流企业、大型制造企业及商贸企业、物流相关职能部门、物流工程项目规划、设计、建设及咨询机构，专业教育、科研单位等。

工商管理课程旨在在特定的功能专长基础上培养学生的领导力潜质。工商管理专业涉及到经济学、会计学、统计学、金融学、证券投资学、管理学等，因此它的就业范围也是很广，可以从事会计、金融(银行和证券公司)、公司管理人员等。

英国优质院校推荐

克兰菲尔德管理学院 (Cranfield School of Management) 是一所研究生大学的一部分，50年以来一直是管理学教育和研究领域的世界领导者。克兰菲尔德管理学院是全英最早开设MBA课程的院校之一，从建校伊始就立志成为汇集有意改变工作世界的从业者和教育者的学府。我们致力于开创具有责任感的管理学思考、提升商业表现、激励新一代商业领导者的成长。我校是少数荣获AACSB国际、EQUIS和AMBA三重认证的精英管理学院中的一员。

布莱顿大学 在是在影响管理和商业研究方面的全球排名位居前五。布莱顿大学是SAP的用户，为学生提供机会学习并掌握关键的SAP软件技能。SAP是全球通用的企业规划系统，学习这个系统能让学生在求职时获得先机，因为大多数机构都会使用SAP作为自己的规划系统。此外，课程拥有具吸引力的前景，得到了英国特许物流运输学会(CILT)、英国特许采购与供应协会(CIPS)的认证和全面认可。

通过实地工作和实习机会，学生可以与专业领域的职业人士交流互动，从而培养现代商业环境中关键性的能力。得益于学校与不同交通运输和物流企业的合作，学生们可以参加众多收获良多的会议，与英国物流产业的专家以及来自世界各国的职业人士建立了人际关系网络。这些会议和实习机会还可以帮助学生获得物流行业的推荐，也让学生与行业中的最新发展趋势保持与时俱进。

【看一看】

目前，由南方网、南方+主办，英国文化教育协会协办，南方网教育频道承办的“2021英国高校网上教育展”已启动。克兰菲尔德大学和布莱顿大学也在本次线上展亮相，为方便广大网友了解此次教育展参展高校信息，特开放网上展示平台供大家查看。

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