广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广东省部署2021年全省普通高校招生考试安全工作

2021-05-09 10:11 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　5月8日下午，全国高考安全工作电视电话会议之后，我省紧接着召开2021年全省普通高校招生考试安全工作电视电话会议暨广东省国家教育统一考试工作厅际联席会议。副省长王曦出席会议并讲话。

　　王曦强调，普通高校招生考试是具有政治意义和全局意义的重要工作，中央关心、社会关注、群众关切，各地、各有关部门要认真贯彻落实全国高考安全工作电视电话会议精神，明确目标任务，狠抓工作落实，确保今年我省普通高考安全平稳顺利进行。一要深刻认识高考安全工作面临的新形势新任务，切实增强做好高考安全工作的责任感使命感。二要突出重点，狠抓考试安全和服务保障，全力以赴确保我省高考顺利平稳实施。要狠抓考务安全，完善应急预案，加强考生服务，规范招生管理。三要加强组织领导和统筹协调，切实为高考安全工作保驾护航。全省各地、各有关部门要强化组织领导，明确职责分工，层层压实责任，形成工作合力，创新工作机制，全力抓好落实。

　　会议设省主会场，各市、县设分会场。省、市、县招委会主任、委员，国家教育统一考试工作联席会议成员单位及有关部门负责人，教育行政部门、教育纪检监察部门、招生考试机构负责人，各普通高校和高考考点负责人，近4000人参加了会议。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第8期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235