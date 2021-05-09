广东省部署2021年全省普通高校招生考试安全工作

全省各地、各有关部门要强化组织领导，明确职责分工，层层压实责任，形成工作合力，创新工作机制，全力抓好落实。

5月8日下午，全国高考安全工作电视电话会议之后，我省紧接着召开2021年全省普通高校招生考试安全工作电视电话会议暨广东省国家教育统一考试工作厅际联席会议。副省长王曦出席会议并讲话。

王曦强调，普通高校招生考试是具有政治意义和全局意义的重要工作，中央关心、社会关注、群众关切，各地、各有关部门要认真贯彻落实全国高考安全工作电视电话会议精神，明确目标任务，狠抓工作落实，确保今年我省普通高考安全平稳顺利进行。一要深刻认识高考安全工作面临的新形势新任务，切实增强做好高考安全工作的责任感使命感。二要突出重点，狠抓考试安全和服务保障，全力以赴确保我省高考顺利平稳实施。要狠抓考务安全，完善应急预案，加强考生服务，规范招生管理。三要加强组织领导和统筹协调，切实为高考安全工作保驾护航。全省各地、各有关部门要强化组织领导，明确职责分工，层层压实责任，形成工作合力，创新工作机制，全力抓好落实。

会议设省主会场，各市、县设分会场。省、市、县招委会主任、委员，国家教育统一考试工作联席会议成员单位及有关部门负责人，教育行政部门、教育纪检监察部门、招生考试机构负责人，各普通高校和高考考点负责人，近4000人参加了会议。