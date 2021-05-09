顺德一中西南学校首招200名高一新生，40人卓越班面向全市招生

今年首次招收200名高一新生！

5月8日，记者获悉，顺德一中西南学校（即顺德第一中学南校区）今年首次招收200名高一新生！作为顺德区重点打造的区属公办完全中学，该校与顺德一中校本部共建课程、共享师资、共育英才。其中，该校特设卓越班面向佛山全市第一批招生，共招收40人；在第二批次第二层次开设创新实验班，面向顺德区招收100人，全面培养卓越的创新人才。

顺德一中西南学校坐落于顺德高新区，总投资超过12亿元，办学规模为72个教学班，能提供3600个优质学位，能满足全体学生住宿需求。以打造享誉珠三角的标杆初中、精品高中学校为目标，学校于2020年落成启用后备受社会关注。

目前，该校由顺德一中校长谢大海担任校长，顺德一中副校长刘丽华主持学校全面工作，顺德一中副校长傅斌分管学校学生工作，卓越的行政领导团队均由顺德一中教育集团择优选派。

精师资队伍主要由面向全国引进的高层次人才、顺德一中校本部选派的骨干教师、面向社会招聘的学科带头人和优秀教师等教师组成。同时，顺德一中校本部派出正高级教师（教授级）领衔的强大导师团队全程指导学校的学科教研和课堂教学。

据了解，顺德一中西南学校此次招收的卓越班、创新实验班学子将全面接受华东师范大学数学科学学院指导。国际数学奥林匹克竞赛中国队主教练、总领队熊斌教授将亲自担任首席专家，对学生开展数学思维拓展教学，学生将以“平时线上线下、假期分批集训”的方式全面接受顶级专家团队的指导。

在培养机制方面，立足顺德一中西南学校重点培养拔尖创新人才，全面提升学生核心素养。同时，共享顺德一中高中部优质教育资源，定期选拔优秀学生到顺德一中高中部交流学习。

值得一提的是，顺德一中西南学校是华东师范大学数学奥林匹克研究中心数学创新人才培养基地、亚洲数学研究中心数学创新人才培养基地，学校以人文学科为基础，以数学学科为特色，全面打造科学的课程体系。学校的“全人教育”课程体系、“全学科主题阅读＋”和“攀登阅读”课程、“知天下”经纬研学课程、劳动教育校本课程、“五个一百”活动课程等开阔了学生视野。

此外，学校地处的顺德高新区，高新企业众多，悍高集团、新宝集团等顺德本土高新企业对学校给予了大力支持，通过开放企业高新实验室、指导学生科技创新等支持学生创新发明，对品学兼优的学生还将给予奖励。

【南方日报记者】蒋晓敏