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广东省2021年普通高等学校专升本招生考试成绩将于5月10日公布

2021-05-09 10:11 来源：南方网
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　　我省2021年普通高等学校专升本招生考试（以下简称普通专升本）评卷工作已全部结束，将于5月10日统一发布考生成绩。有关事项快来看看。

　　一、考试成绩查询

　　5月10日15:00起，考生可通过以下方式查询考试成绩。

　　（一）官微查询

　　考生关注广东省教育考试院官方微信（ID：gdsksy），主页面底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，即可查询考试成绩。

　　（二）报名系统查询

　　考生可通过普通专升本报名系统（网址：https://www.eeagd.edu.cn/ptzsbks）查询考试成绩。

　　二、考试成绩复查

　　（一）申请复查程序。考生查询考试成绩后，如对本人某科成绩有疑问，可在5月12日17:00前携带本人准考证和身份证到普通专升本招生院校（考生可前往临近的任一院校提出书面申请，院校地址见附件）提出成绩复查的书面申请。复查内容为答题卡扫描是否准确, 答卷是否漏评、漏登分，成绩统计合成是否有误，但不涉及评分标准掌握宽严问题。各招生院校须安排专人负责受理考生成绩复查申请，并于5月13日12:00前登录普通专升本管理系统,选择成绩复查功能，将申请查分的考生资料按要求录入系统。

　　各招生院校需组织专人负责考生申请成绩复查工作，及时按网上录入的要求输入考生查分申请数据。5月14—15日，我院将组织专人对省统考科目成绩进行复查，学校自命题的专业综合课成绩由各招生院校组织专人进行成绩复查。学校自命题专业综合课成绩复查结果，由招生院校于5月15日上午12:00前录入普通专升本管理系统。学校自命题专业综合课成绩有误需要更正的，招生院校须于5月16日前派专人将考生答卷和考生成绩更正报告送至我院考招一处。

　　（二）复查结果告知。对复查后发现分数有误的考生，我院将对其分数进行更正，更正后的成绩由各招生院校通知考生本人。5月17日12:00起，考生可登录普通专升本报名系统查询成绩复查结果。

编辑： 罗予岐

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