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高考倒计时1个月！广东10所综合评价招生院校报考要求都在这儿！

2021-05-08 08:24 来源：南方网
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　　关键词：【填报技巧】【综合评价】【选学校】

　　最近，家长对于提前批次-综合评价招生考试的疑惑非常多，广东考试也做了详细解读：↓↓

　　今天，我们为您汇总了2021年广东10所综合评价招生院校的招生简章。哪些学校还可以报名？报完名还要注意些什么？这里给你答案~！

　　（点击可查看大图）

　　报名前，要考虑这3个点：

　　1.筛选出符合报考要求的学校

　　（1）看报名时间是否截止；（预估初审材料筹备时间）

　　（2）看选考科目是否符合要求；

　　（3）看高中学业水平考试是否符合要求；

　　（4）看招生专业是否是喜欢的（校区、专业特色等）；

　　（5）看学校上课语言（英语要求或外语要求）

　　2.看学费是否符合预期

　　（1）建议综合评估学校办学特色、升学就业等；

　　（2）建议综合考虑学校奖助学金等；

　　3.可以同时申请符合报考条件的多所学校

　　（1）在校测等条件不冲突的前提下

　　报名后，要留意这3点：

　　1.留意学校综评的关键时间点，提前备考

　　（1）留意初审时间、测试时间、公示时间等。

　　2.志愿填报只能选择填报1所

　　（1）成绩要达到特殊类型招生录取控制分数线（高考成绩公布后才公布）；

　　（2）高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价只能4选1报考；

　　（3）报名了多所综合评价高校，只能填1所。

　　3.关于投档

　　（1）在提前批次，按照志愿表中提前批次的类别顺序依次投档；

　　举个例子：假如你同时填报了提前批次的“非军检”并被投档了，则所填的“综合评价”作废。

　　（2）提前批次如果被投档，则不会检索普通批次；提前批次如果没被投档，则会检索普通批次；

　　举个例子：如果被提前批次-“综合评价”投档了，则普通批次所填的志愿全部作废。

编辑： 罗予岐

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