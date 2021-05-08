不同的高考成绩如何规划多元升学路？这5点需掌握！

深圳大学原国际交流与合作部副主任彭小刚为大家介绍了不同的高考分数，学生该如何考虑国际化升学选择？

面对紧张激烈的高考，越来越多的家长和考生会提早进行升学规划，选择更多元的方式，提升孩子的国际视野。国际化的升学道路该怎么走？高考后孩子是先在国内读大学，还是直接去海外深造？对于不同分数段的考生，在选择国际升学道路时需要注意什么问题？深圳大学原国际交流与合作部副主任彭小刚为大家介绍了不同的高考分数，学生该如何考虑国际化升学选择？

高考成绩很好，任选学校的分数

基本上到了任选学校的这个分数，考生可以这个选择国内的顶级学校；同时，考生要在学校保持好国际化能力，在本科阶注意参与“校际交流项目”（境内外高校通过官方协议，给计划内学生准备的交流项目）；有机会读硕博的时候，建议申请国外的名校（注意中国留学生基金委的公派留学项目），对于高分考生是一个很好的规划。

高考分数尚可，可去到较满意的学校

有的学生高考分数还可以，能够去到比较满意的学校，这个时候，应该注重选择国内的本科，但是，你尽可能选择国际化做得比较好的高校，为以后出国申请名校打下一个好的基础；如果想要早点国际化的，可以看看比较好“中外合作办学机构”，比如说昆山杜克大学、上海纽约大学、宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学……这些学校的国际化程度是比较高的。

高考成绩一般

如果你的高考成绩比较一般，能去的学校中等，可以看看能去的内地高校，根据自己的成绩和能力去填志愿；还可以关注一些知名学校的“计划内—中外合作办学项目”。一般来讲呢，这种项目收费比较高，分数可能会比正常填报的这个分数要低，像这种中外合作办学项目，教育部批的计划内的项目一般都是可以获得中外两个学位的。

高考成绩不理想

有的学生高考失手了，连中外合作办学项目的分数都达不到，那这个时候该怎么办呢？建议还是根据分数报高考志愿，作为一个选择；

再看一下不需要高考成绩的一些高校的“计划外—中外合作培训类项目”（1+3,2+2,3+1），这类项目最重要的一点，你一定要问，在国外拿到的这个学位是否能被中留服认证。

高考失败的其他途径

还有一种可能，就是实在考得太差了，本科都报不上，连专科都很危险的，这可怎么办呢？比如可以关注意法荷西、东南亚、日韩的本科；可以选择排名不太高的大学本科，如果不行就专科，然后再加上一个国外的硕士；选择排名比较高的大学，它有自考本科，自考本科在国外跟本科没有什么太大区别，自考本科实际上就是不需要高考成绩，你可以勾选修相应的课程，学校能够给你一个本科的学位；

还有一些做法呢，比如说你不管是国内怎么样，一个本科读完之后，再到国外去拿一个职业导向top—up项目、证书项目，这类的学位要比本科要高一点；

培训类的项目当中还有很多什么艺术生学的这些项目，所以，不管你成绩怎么样，只要学生还愿意读，总有出路。

来源：南方青春高考季