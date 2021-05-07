港中大（深圳）音乐学院9月迎首批本科生

香港中文大学（深圳）于4月29日举行音乐学院院长任命仪式，聘任中国当代著名作曲家、音乐教育家叶小钢为首任院长。该学院将于今年9月迎来首批本科生。

建筑物和周围景观流畅连接，空间布局错落有致，露天剧场延伸课堂至户外……日前，深圳一所音乐学院的设计图曝光，网友直呼“颜值超高，值得期待”。这所学院便是备受关注的香港中文大学（深圳）音乐学院（即深圳音乐学院）。

香港中文大学（深圳）于4月29日举行音乐学院院长任命仪式，聘任中国当代著名作曲家、音乐教育家叶小钢为首任院长。该学院将于今年9月迎来首批本科生。

在叶小钢看来，作为深圳“新十大文化设施”之一的深圳音乐学院落户龙岗国际大学园，将首先惠及龙岗地区。“深圳音乐学院地处龙岗、面向全国、放眼世界，我相信若干年后学院对区域的文化事业、文化底蕴、市民文化素养将有大的提升作用。”叶小钢说。

未来，随着深圳音乐学院建成，有望给龙岗的公共文化服务体系建设和文化产业人才升级带来积极影响：

一方面，该音乐学院将带动一批高品质的文化惠民、音乐惠民活动落地，持续增强龙岗区高质量公共文化产品和服务供给能力，带动城区公共文化服务品质不断提升。

另一方面，一所国际化的音乐学院将成为引才“磁铁”，汇聚一批国际上高水平专业音乐教育名家和大师聚拢深圳特别是龙岗。而学院所培育的专业艺术人才也有望为区域文化产业注入新动能。

文化地标▶▷带动城区公共服务品质提升

管弦和鸣，国乐悠扬，AR舞美带来全新视觉想象……日前，龙岗文化中心大剧院内，由香港中文大学（深圳）艺术中心连续两晚带来的“星空”“乐响云端”惠民音乐会，为市民带来视听之享。

这两场惠民音乐会是龙岗区联动辖区内高校艺术社团，不断深化文化惠民，加快构建高层次精准公共文化服务体系的行动例证。待深圳音乐学院建成后，这样的互动有望更加频繁。

叶小钢透露，未来龙岗人在“家门口”就可以听到世界级大师的音乐会。“学院的剧院、音乐厅将向市民开放，我们将邀请世界一流的音乐教授、名列前茅的大音乐家和导师来到龙岗，以大师课、讲座、音乐会等形式举办惠民活动。”

在该音乐学院到来之前，龙岗区各项文化惠民工程已取得良好成效，公益文化惠民活动数量和质量位居全市前列。

过去一年，龙岗区全面推进省公共文化服务体系示范区创建工作，在深圳市公共文化服务体系考核评估中已从第七名跃居全市第二名；组织开展龙岗喜剧节等文化活动近100场，“高雅艺术进基层”活动135场次，“你点我送”文化公益培训近7000课时，各类阅读活动1400多场；举办第二届深圳声乐季、广东省群众艺术花会、粤港澳大湾区舞蹈周等品牌活动。

在叶小钢看来，随着国际化的深圳音乐学院建成，龙岗区可以说是直接受益者，区域公共文化体系建设将“锦上添花”。

今后，该学院将完善龙岗辖区重大文体设施布局结构，进一步丰富辖区居民的文体生活，打造优化营商环境和满足人民群众精神文化需求有效供给的文体新名片，助力高水平产城融合。

城市是文化的容器，文化地标是独具特色与人文温度的公共空间。作为深圳市政府规划建设的“新时代十大文化设施”之一，该音乐学院有望成为龙岗的新文化地标。

这座计划于2024年底建设完成的校园，总用地面积约7.38万平方米，已规划建设一批高品质的演出场地和实验实习场馆，其中包含700座的剧院、500座的音乐厅和200座的观摩排练厅，以及音乐科技中心。

“学院将建设数支不同类型的高水平乐团，以及设备一流的音乐厅，向社会公众开放，接受观众与市场的检验。”叶小钢说。

人才引流▶▷助力汇聚城市文化资源

文化是城市的灵魂和软实力，在塑造城市形象、提高城市魅力以及创新经济社会发展模式中发挥着不可替代的作用。

艺术类高等院校对城市文化意味着什么？

综观一流的国际文化大都市，可以发现，这些城市均有着鲜明的自身文化特色和一流的文化内生力。

在纽约和洛杉矶，多所电影学院和音乐学院为好莱坞电影产业和百老汇音乐剧培养了新生力量；在伦敦西区，艺术院校的青年演员们在剧院中演绎着莎翁的经典戏剧，让戏剧演出成为了一种风尚；在巴黎，具有悠久历史和强劲实力的法国的艺术设计教育，正为全球艺术设计产业输送大批人才。

香港中文大学（深圳）校长徐扬生介绍，该校音乐学院以培养学术和表演能力兼具的高端人才为己任，将积极响应粤港澳大湾区对音乐艺术类高端人才的需求，目标是将学院建设成国际化、创新型、世界一流的音乐艺术高等院校，为深圳市乃至大湾区的文化建设提供有力支持。

根据规划，音乐学院将通过引进和特聘的方式建立一支一流的创作与研究人才队伍，不断推出具有中国价值、中国精神与中国韵味，能够“走出去”“传得开”的音乐精品力作。

未来随着音乐学院的崭新校园亮相，一批高端艺术人才也有望在龙岗落脚。这意味着龙岗区开始有了音乐人才储备，将在加强本地化艺术人才培养方面起到关键作用。

作为引才“磁盘”，该音乐学院还将汇聚一批国际上高水平专业音乐教育名家和大师聚拢深圳和龙岗。龙岗有望发挥高校人才优势资源，打造艺术人才高地，助力国际文体高地的建设。

“十三五”期间，龙岗区文化产业发展规模与质量位居全市前列，形成工艺美术、创意设计、影视动漫、数字印刷等六大优势产业集群。该音乐学院所培育的专业艺术人才，可为区域文化产业注入新动能。

同时，该音乐学院还将聚集与引领社会资源协同创新，立足粤港澳，面向全国、面向亚洲与世界建成国际化的音乐作品展演中心、音乐版权交易重地、音乐学术交流中心，音乐专业新型学科发展重地。

由此，龙岗有望借力该音乐学院的国际化影响力，不断提升城市文化软实力，让自产的音乐文化“走出去”，助力龙岗全力打造深圳东部文化高地。