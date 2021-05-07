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“大学区”“共享学区”仍是新校划片主要方式

2021-05-07 09:13 来源：南方日报 徐峰 刘丽
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　　深圳市小一、初一报名即将在5月中上旬陆续启动，每年，除相关报名材料的准备，学区划分也是家长们关注的重点。根据深圳各区教育局信息，目前已有九个区发布相关学校划片范围，笔者梳理发现，在今年新增学校上，“大学区”“共享学区”划片仍是主要招生方式。

　　所谓“大学区”即大学区内的学校都可作为志愿校，选择原对应学校有额外加分。以今年深圳罗湖新学校罗湖未来学校为例，未来学校小学部与深圳市凤光小学设为大学区，地段内适龄儿童可根据自己实际情况按顺序填报两所学校志愿，学校根据招生计划，按积分高低和志愿顺序录取。

　　而“共享学区”即居住在共享学区内的家长，除了可以选择地段内的学校，还可以选择地段外共享学区内的另外一所作为第一志愿。以今年深圳福田新学校红岭教育集团红岭外国语小学为例，居住在福田区北环大道以南，安托山一路以东、侨香路以北、安托山六路及侨香三道以西合围区域就是红岭实验小学、红岭外国语小学共享招生地段。

　　除“大学区”“共享学区”外，深圳宝安区也在2018年推出“分享学区”，“分享学区”即A学校可以分享B学校学位，那么A学校片区学生可填报B学校作为志愿校，但B学校学区范围内学生不能填报A学校。如今年宝安区海乐实验学校（初中部）学位就可被海滨中学分享。

编辑： 罗予岐

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