广东实现21地市本科高校全覆盖

进一步补齐粤东西北高等教育发展短板，满足粤东西北地区人民群众的美好期待。

5月6日，建设华南师范大学汕尾校区工作协议签约仪式举行，省教育厅、汕尾市、华南师范大学和深圳大学四方共同签署工作协议。至此，广东实现了本科高校21个地市全覆盖，进一步补齐粤东西北高等教育发展短板，满足粤东西北地区人民群众的美好期待。

推进华师汕尾校区建设，是省委、省政府深入开展党史学习教育，学史力行、为老区人民办实事谋福祉的具体举措，将助力汕尾打造沿海经济带靓丽明珠，进一步增强粤东地区可持续发展的“造血功能”，为粤东地区对接融入粤港澳大湾区发展、缩小与珠三角发展差距发挥重要的智力支持和人才支撑作用。

华师汕尾校区位于汕尾市城区马宫街道，校园地处沈海高速长沙湾出口，紧邻汕尾、鲘门高铁站，交通位置便利，将以“交叉性、应用型、高品质”为办学定位，总占地面积约2000亩，总建筑面积约540900㎡。预计2021年8月前完成汕尾校区一期启动区建设，满足2021年秋季首批专业招生，2022年9月前全面完成一期建设任务。

根据规划，该校区将紧密对接粤东特别是汕尾市基础教育和产业高质量发展需求，拟开设7个教育学和理工科类本科专业首批招生，一期拟布局建设6-8个学院和相关教学科研机构，包括约20个本科专业，规划在校生规模到2025年约5000人，到2030年约10000人。