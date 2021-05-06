广州实验中学、黄埔军校中学招生方案公布！6月开始招生

4月30日，黄埔区公布广州实验中学、黄埔军校中学2021年招生实施方案公布。

4月30日，黄埔区公布广州实验中学、黄埔军校中学2021年招生实施方案公布。本年度新开办的广州实验中学、黄埔军校中学，在面向对口服务片区内进行以电脑随机派位招生的同时，还将面向黄埔区内其他片区招收部分初中一年级新生。

一、招生计划

广州实验中学总招生计划10个班，其中3个班面向其他片区招生。

黄埔军校中学总招生计划10个班，其中3个班面向其他片区招生。

二、招生范围、对象及方式

（一）广州实验中学

1．面向对口服务片区（凤凰湖小学、天誉小学、天景小学、天韵小学及九龙新城小学服务地段），与会元学校初中部组团，以电脑随机派位的方式，招收符合政策的小学应届毕业生。

2．面向对口服务片区之外的黄埔区内其他片区，以自愿报名、电脑随机派位的方式招收部分符合政策的小学应届毕业生，提供宿位。

（二）黄埔军校中学

1．面向对口服务片区（科学城小学、黄陂小学、玉树小学主校区、联和小学及黄埔军校小学服务地段），与市一一七中学组团，以电脑随机派位的方式，招收符合政策的小学应届毕业生。

2．面向对口服务片区之外的黄埔区内其他片区，以自愿报名、电脑随机派位的方式招收部分符合政策的小学应届毕业生，提供宿位。

三、基本资格条件

在符合学校分类招生范围的前提下，报读广州实验中学、黄埔军校中学初一年级的小学应届毕业生，须具备以下基本资格条件之一：

（一）同时具有黄埔区公办小学学籍以及广州市户籍；

（二）同时具有黄埔区民办学校学籍以及黄埔区户籍；

（三）符合广州市义务教育阶段政策性照顾学生资格；

（四）经审核通过，具备在黄埔区升学资格的外地返穗生和跨区生。

四、报名时间及方式

（一）报名时间：2021年6月1日～6日

（二）报名方式：网上报名。

学生凭本人账号、密码（本区毕业生由毕业小学提供登录账号和密码，外地返穗生和跨区生由区招考办提供登录账号和密码）在规定时间内登录黄埔区初中招生服务平台（网址：http://yezs.hpedu.net/ ），核对并完善本人信息数据，选报其中一所学校，并确认保存；在规定时间内未完成确认者，将视为报名无效。

五、录取时间、方式及要求

（一）录取时间：2021年6月24日。

（二）录取方式：电脑随机派位。

（三）相关要求：

1．录取学校负责录取新生的报到、审核、注册等工作。

2．参加广州实验中学、黄埔军校中学面向黄埔区内其他片区招生报名并被录取的小学毕业生，不再参与所属片区学位分配。

六、各学校要做好招生政策宣传，严格执行各项招生规定，遵守招生纪律。

【南方+记者】 吴雨伦