广州中考体育10分之争 教育局：今年国测将延续以往计分法

有多名家长表示广州中考体育中有关《国家学生体质健康标准》（以下简称“国测”）的10分考核方式有失公平，希望对计分、测评方式进行调整，并通过广州政务热线等途径表达了诉求。4月30日，广州市教育局回应，表示2021年广州中考体育国测计分将延续以往做法，不作调整。

广州中考体育评分标准引发家长热议。有多名家长表示广州中考体育中有关《国家学生体质健康标准》（以下简称“国测”）的10分考核方式有失公平，希望对计分、测评方式进行调整，并通过广州政务热线等途径表达了诉求。4月30日，广州市教育局回应，表示2021年广州中考体育国测计分将延续以往做法，不作调整。

争议

家长反映国测方式不统一 不能体现公平性

日前，有网友在微博发帖指广州中考体育有失公平。网友“不减肥就活该你徒悲伤”称，中考体育中《国家学生体质健康标准》占10分，该10分考核并未统一测试，导致考生分数差异太大，对认真考试的学校和学生非常不公。

南都记者了解到，广州中考改革之后，体育分值由60分提升至70分，其中“体育综合素质评价”部分的分值虽然依然是20分，但分值的构成有所变化。改革前，“体育综合素质评价”分别由初一初二年级体育课成绩（10分）、体育运动技能成绩（6分）、初中三年《国家学生体质健康标准》成绩（4分）构成；改革后，三部分分别是体育课成绩（6分）、《国家学生体质健康标准》成绩（10分）、体育综合知识测试成绩（4分）。

这就意味着，初中三年《国家学生体质健康标准》成绩由总分4分提高到10分。

“我已经向学校体育老师打听过孩子的成绩了，《国家学生体质健康标准》成绩只拿了6分。”越秀区某市属中学家长黄华（化名）告诉南都记者，自己孩子中考体育三科基本满分，但国测成绩直接丢了4分，这让她百思不得其解。“对于中考学生来说，相差一分就相当于落后300名，这个分数非常重要。”

据黄华了解，市属学校的国测由第三方机构测试，会相对严格很多，多多少少都会被扣分；而区属学校是部分抽检或自测，学生相对容易得满分。“我之前也不知道，一直以为所有学校都是统一的方式。不同学校的测试方式不一样，我觉得不能体现阳光中考的公平性。”

针对家长们反映的该问题，南都记者查阅相关资料发现，广州市教育局有一份《关于印发2020年广州市学生体质健康测试工作方案的通知》，但记者暂未查阅到该文件具体内容。不过，记者从《2020学年广州市番禺区国家学生体质健康标准统一测试工作方案》中看到，测试对象为2020学年秋季学期，广州市教育局局属学校（含局管民办学校）所有在校学生以及区属小学五年级、初中二年级、高中二年级和中职二年级的在校学生（不含因病或残疾且已办理暂缓或免予执行《标准》的学生），区属学校其他年级学生由各区各校自行进行测试。

方案还提到，区属学校其他年级学生由各区各校自行进行测试，待测试结束后，由第三方中标社会机构协助完成数据上报工作。第三方中标社会机构开展有关学校国家学生体质健康标准统一测试期间，各教育指导中心和区属学校要加强对第三方中标社会机构的监控，确保测试安排合理，测试数据科学。

南都记者从越秀区一所区属中学了解，该校去年的国测是抽测了初二、高二的全级学生，抽测由第三方机构完成。

建议

或全部由第三方机构测试 或均由学校组织

“中考几分之差，影响很大的。”某市属民办中学中考考生家长李娟（化名）也有这样的怨言。由于目前国测的网站数据正在维护中，5月6日将重新发布上线，她还无法得知自己孩子的国测分数如何。但随着国测分数话题在广州家长圈不断发酵，她也开始担心孩子的分数，会因为第三方机构测试而出现大的扣分情况。

“其实去年的中考体育也有初中三年《国家学生体质健康标准》成绩，但只占4分，就算有不公平现象，影响也不大；但今年提升到了10分，这个影响就大了很多。”李娟表示。

“既然是公平竞争，那就应该提供公平的环境。”在黄华看来，中考体育三科50分是教育部门统一组织考试，提供了公平的环境，考生都是各凭努力和本事得到分数；“体育综合素质评价”中的国测，如果因为测试方式不统一而导致考生分数差异较大，对于考生而言有失公平。据了解，《国家学生体质健康标准》每年都会测试一次。黄华表示，虽然老师也提醒过学生要重视，但整个测试没有像教育部门组织的统一测试那样，严肃性没有那么强。

南都记者查阅广州市教育局《关于印发广州市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见的通知》看到，2021届毕业生只计算八、九年级国测成绩，八、九年级各5分，其中优秀为5分、良好为4分、及格为2分、不及格为1分、未参加测试为0分。

“中考体育结束后我还问过孩子，剩下20分怎样，孩子回答说‘表现很好，我体育也很好，应该不会扣分’。”黄华说道：“所以我也没敢把国测扣了4分的消息告诉孩子，对他的打击会很大。”

“现在的诉求就是，希望教育部门尽量给一个能够公平的方法。”李娟说道：“要是所有学校都第三方机构统一测试，分数高低我们也就认了。”多位家长向南都记者反映，为了公平公正，要么都使用学校自报的分数，要么都让第三方机构测试，测试方式能统一起来。

目前，有家长通过广州政务热线12345等渠道进行情况反映。

回应

2021年广州中考体育国测计分将延续以往做法

日前，有家长群讨论有关广州市将《国家学生体质健康标准》测试成绩纳入中考体育考试总分的话题。南都记者4月30日下午从广州市教育局了解到最新情况如下：

中考体育是全面贯彻党的教育方针，贯彻实施《国家学生体质健康标准》，改革、完善学生毕业、升学体育考试制度，促进社会、学校、家长对学生体质健康状态的关心和重视，切实增强学生体质的重要措施。2014年以来，广州市教育局按照上级相关要求，将《国家学生体质健康标准》测试纳入中考体育考试计分，对提升学生体质健康水平和鼓励学生积极参与体育锻炼起到了较好的促进作用。

2019年，广州市教育局印发了通知，拟于2021年将《国家学生体质健康标准》测试结果以等级计分方式纳入中考体育考试成绩。考虑到各区、各初中学校在场地、环境、组织方式等方面不尽相同，以等级计分方式纳入中考体育考试成绩的条件还不够成熟。经研究，2021年广州中考体育国测计分将延续以往做法，不作调整。

下一步，市教育局将从多方面入手，持续提升学生体质健康水平，科学开展学生体质健康测试工作。具体实施办法将于近期公开征求公众意见。