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传承五四精神，东莞青年学子立志先行

2021-05-05 09:31 来源：南方plus
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　　一个时代有一个时代的发展任务，一代青年有一代青年的使命担当。青年是祖国的未来、民族的希望，青年有理想，有担当，国家才有前途，民族才有希望！今年是“五四运动”102周年，为了增强青年学生的使命感，进一步培养学生家国情怀，五四前夕，东莞各中小学开展了丰富多彩的活动。

　　少先队员离队、入团仪式，传承红色基因，彰显五四精神。在五四青年节到来之前，东莞市的少先队员和团员们齐聚东莞6个红色教育基地，参加2021年东莞市少先队员离队、入团仪式。本次仪式以“主会场+分会场”联动形式开展。其中主会场设置在虎门鸦片战争博物馆，分会场分别在中共东莞第一个支部诞生地——东莞中学、石龙东征博物馆、望牛墩上合英雄纪念碑、横沥田饶步红色教育基地、清溪东江纵队路东干部训练班旧址。主会场还设置了现场直播，全市43000名青年通过直播参与了本次仪式。离团团员告别胸前鲜艳的红领巾，最后一次唱队歌、行队礼，迈向人生的新阶段。新团员们佩戴上团徽、接过团员证，集结在火红的团旗下朝着党旗所指的方向奋勇向前。活动最后，各个会场离队入团青年走进红色教育基地，重温近代以来屈辱、抗争、奋起的历史，感悟百年大党的初心使命，让红色基因代代相传。

　　丰富党史学习载体，传承五四爱国精神。东华初级中学隆重举行主题为“以文艺之美，点亮青春之光”的党史艺术展演活动。此次活动，以“爱国”为主题，演绎了五四运动以来，青年学生立志爱国、勇担责任的精神品质。展演活动以“近代青年探索救国”“革命青年舍身为国”“现代青年励志建国”“当代青年担责爱国”等四场舞台剧的形式，展现不同历史时期中国青年的风采。

　　市第二高级中学举行以“弘扬五四精神，唱响青春之歌”为主题的校园十佳歌手大赛。歌曲《山河无恙在我胸》《踏山河》，诠释了中国人民在同新冠肺炎疫情的殊死较量中风雨同舟、万众一心，敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概。《我们都是追梦人》《我的未来不是梦》鼓舞同学们为梦想扬帆启航。

　　通过主题班会和党史讲座，传承五四精神，激发爱国热情。望牛墩镇实验小学以“百年党史中的伟大精神——五四精神”为主题开展主题班会。班会围绕“五四运动的历史意义、五四精神的时代价值以及当代的中国青年”三个方面展开。班会课上，老师组织同学们唱起“共青团之歌”，进一步弘扬了“爱国、进步、科学、民主”的五四精神，引导同学们为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献青春力量。

　　石碣镇佳辉学校精心策划组织举办“传承五四精神，推动党史学习”主题讲座，全体团员以及八年级学生参加了学习。活动期间老师跟大家作主题讲座，优秀团员分享英雄事迹。通过讲座，学生认识到我们当下新时代是建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的伟大时代。对于处在这一时代的青年人，既是一个难得的建功立业的人生际遇，也面临着“天将降大任于斯人”的时代使命。

　　来源：“东莞慧教育”南方号

编辑： 罗予岐

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