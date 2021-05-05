中学生办展览！广美附中AIP毕业展来了

此次展览共分为12个区域，其中每个专业方向都有独立的展示区域，包含了服装设计、珠宝设计、建筑空间设计、产品设计、交互设计、纯艺术设计、平面设计、动画、游戏、插画专业在内的200多件作品。

4月30日下午3时，广州美术学院附属中等美术学校（以下简称“广美附中”）AIP（国际艺术课程）“从这里出发——延长线”毕业展在花地湾生活馆开幕。

此次展览共分为12个区域，其中每个专业方向都有独立的展示区域，包含了服装设计、珠宝设计、建筑空间设计、产品设计、交互设计、纯艺术设计、平面设计、动画、游戏、插画专业在内的200多件作品。

广美附中相关负责人介绍，“延长线始于一点，而终于无限”，这是广美附中AIP办学16年来所秉持的精神和理念。AIP是一个起点，旨在建立一个适合中国人的、国际化的、沉浸式的艺术学习环境。

广美附中校长丁松坚说，广美附中在国际教育方面进行了尝试。今年是AIP国际艺术课程举办的第八个毕业展，AIP艺术项目针对艺术生进行艺术留学培养，这是广美附中在日常教育之外的补充，部分有个性的孩子通过 AIP艺术留学项目的培养焕发创新创造能力。

据悉，今年广美附中AIP国际艺术课程将会联合清华附中稻香湖学校在北京开设国际艺术课程。

“很难想象这些作品只是由几十个孩子折腾出来的，这让我感受到创造其实就是敢折腾、能折腾、会折腾。”清华附中校长王殿军说，宽泛广博的知识积累对学生的设计思路会有很大的作用，比如一个人喜欢汽车车身设计，他可能一天到晚都在组装，但没有宽泛的知识，只会越走越窄。所以对于学生文化课修养、品格的要求不能低，要培养他们全面发展。

广美附中AIP产品设计方向毕业生何岸说，他们用了一个半月的时间准备展览，这是他们第一次布展，收获不少。“比如说一定要自己去测量想要的数据，比如说如何跟工人师傅沟通，表达自己想要的效果。我希望下一次办展能完成得更快速，内容更丰富。我也特别期待以后的艺术工作。”何岸说。

广美附中AIP国际艺术高中校长刘昕说，在17岁的年龄，就能把一个完整的作品拿到社会当中去进行公开展览，对于学生来说是一种挑战。“我们希望能够通过挖掘兴趣点，让拥有不同理想抱负的学生，养成一种主动学习、探索未知、深入调研的习惯。展会上这些优秀的毕业设计作品也是他们自己琢磨、学习出来的。”刘昕说。

此次展览除了常规的毕业作品展示以外，还增设了三大区域。其中，意大利班课程作品展示区主要展览的是G10、G11意大利班学生的精选课堂绘画作品英语创意课堂展示区展示英美班学生在英语课堂上的一些创意绘画和作品设计，而文创产品售卖区将会有毕业生和在校学生的原创文创作品售卖。

广州美术学院附中AIP毕业展“从这里出发——延长线”将展览至5月5日，公众可通过关注“广州美院附中AIP”微信公众号发送“毕业展”领取展览门票。