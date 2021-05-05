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深圳市教育局：严禁教研员针对中考命题进行专门辅导

2021-05-05 09:31 来源：南方plus 徐峰
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　　5月3日，小南从深圳市教育局获悉，近日，该局陆续接到多名家长咨询，称某教育栏目组织考生报名参加“集结中考命题人把控命题”的2021年新中考适应性评估。

　　为此，深圳市教育局发布郑重声明，表示深圳市教育局、深圳市招生考试办公室、深圳市教育科学研究院从未委托或授权任何单位、个人举办此类活动。

　　并提醒广大考生、家长，要防范所谓“精准把握考试方向”的测试和培训，以防商业机构对考生的中考造成误导，影响考生正常升学。

　　声明如下：

　　近日，我局陆续接到多名家长咨询，称某教育栏目组织考生报名参加“集结中考命题人把控命题”的2021年新中考适应性评估。

　　我局历来严禁各学科教研员针对中考命题进行专门性辅导，严禁学科教研员参与商业机构组织的辅导资料编写、评估考试命题和各类培训活动。所有参与中考命题的教师均需签订《保密协议》，不得暗示、透露与试题相关的任何内容及工作情况，未经组织同意，不得以命题人员身份出席任何会议、发表文章、编印散发中考复习资料。教师违反规定参与商业机构组织的中考辅导资料编印和培训活动，一经查实，将严肃处理。

　　请广大考生和家长增强风险防范意识，认真甄别，尤其是要防范所谓“精准把握考试方向”的测试和培训，以防商业机构对考生的中考造成误导，影响考生正常升学。考生和家长可通过官方网站深圳市教育局（http://szeb.sz.gov.cn/）、深圳市招生考试办公室（http://zkb.sz.gov.cn/），官方微信“深圳教育”、“深圳市招生考试办公室”、“深圳市教育科学研究院”了解我市中考中招有关政策、要求及动态。

　　【撰文】徐峰

编辑： 罗予岐

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